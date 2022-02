Ucrania: en el PRO aseguran que Argentina "complica" el acuerdo con el FMI si "no se aleja" de Rusia

Para Eduardo Amadeo, “lo que está claro en el caso de la invasión de Rusia ha Ucrania es que es una violación a los principios fundamentales de la convivencia internacional y también una violación de los Derechos Humanos, que están siendo victimas de una avanzada injustificada”.

En diálogo con Política Argentina, el ex embajador argentino en Estados Unidos y actual secretario de Formación del PRO, “lo que uno debería de esperar, en función de la mejor tradición diplomática argentina, es una condena absoluta de parte del gobierno argentino a esta invasión. Cosa que no ha ocurrido, los comunicados de Cancillería fueron tibios y contradictorios”., disparó., recalcó Amadeo para quien “lo cierto es que todo el continente, salvo Venezuela y Cuba, han sido muy claro. Hasta Chile, Boric no es precisamente un liberal de derecha y se manifestó en contra. Es muy raro entender porque el presidente Fernández tiene una posición tan tibia”.A su entender,“Argentina necesita, para aprobar un acuerdo con el Fondo y evitar el default, la firma de una cantidad considerable de países que son miembro del directorio del FMI. Si Argentina se aleja de esos países por la posición que tiene con Rusia es muy probable que se complique dicho acuerdo”, insistió al tiempo que destacó además la actitud de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio de rechazar este ataque.