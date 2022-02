Santilli: "Me cuesta ver una situación donde la oposición vote en contra del acuerdo con el FMI"

"Me cuesta ver una situación donde la oposición vote en contra del acuerdo con el FMI", adelantó.

hizo alusión a los dichos de la presidenta del PRO acerca de la presencia de Florencia Arietto en una recorrida con Larreta en la provincia de Buenos Aires, "respecto a las palabras de Patricia: no las comparto y no las comprendo, porque no se trata de eso, yo camino con todos y no creo en los 'ismos', el 'Santilismo', el 'Bullrichismo', 'Larretismo'" y acotó "nosotros somos un espacio -Juntos por el Cambio- que tiene que disputar sanamente con ideas, con propuestas sus liderazgos, recuperar el gobierno nacional, provincial, municipal y tienen que estar todos, todos juntos"

El exviejefe de gobierno porteño,y advirtió, "estamos esperando a que el gobierno envíe el tratado al congreso para ver qué es lo que vamos a votar".En ese sentido planteó, "no tenemos idea de qué vamos a votar, no está discutido, no hay un expediente ingresado" y. También señaló que deben saber qué están discutiendo y comentó que cree "que".Sin embargo, sostuvo que existe "una responsabilidad compartida de hace varias décadas", analizó, "si vos mirás el promedio de endeudamiento en distintos gobiernos se ve una recurrencia de varias décadas de toma de deuda" y expresó que "los problemas estructurales del país son muchos más profundos que un gobierno". Santilli ejemplificó con Jujuy, "hace 20 años atrás su matriz era tabacalera de corto alcance, hoy está con generación de energía limpia, producción de litio, cánnabis medicinal, etc".Mientras en el plano político, el diputado nacional opositor,Para cerrar,, "lo van a tener que tener para el 2023, la decisión del Fondo Monetario es absolutamente es una decisión exclusivamente del gobierno nacional a la que la oposición le tendrá que dar o no el respaldo". "Yo creo que la Argentina debe evitar entrar en una situación de cesación de pagos", concluyó.