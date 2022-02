Bianco apoyó la posición Argentina: "Estas cuestiones no se pueden dirimir con invasiones o por la fuerza"

sobre el comienzo del ciclo lectivo 2022 manifestó que creen que "estamos en condiciones "de tener tener un comienzo muy cercano a la normalidad en el esquema de clases"

El exjefe de gabinete de Axel Kicillof,En otro plano,y destacó el hecho de que todos los comienzos de los años escolares durante su gestión ha sido en tiempo y forma, en diálogo con Radio Rebelde.En ese sentido señaló que esto no sucedía desde el trienio 2006-2007-2008, subrayó el acuerdo paritario con los docentes, "no tiene que ver con una simpatía política sino que estamos haciendo una buena oferta salaria", la cual se acerca al 42% y "la mayoría de los gremios han aceptado"., "hemos terminado un periodo muy duro de 6 años en donde hemos tenido una recuperación muy importante del 10 por ciento", advirtió y aclaró que ahora,Para cerrar se expresó sobre las definiciones de Sergio Berni, "lo que le interesa al gobernador es que los ministerios funcionen y cumplan con sus competencias y estamos mas que satisfechos con la gestión del ministro" e indicó que "sus expresiones políticas son expresiones propias y yo no tengo porque juzgar a ningún compañero".