Rusia podría quedar afuera de Qatar 2022

Rusia, que tiene que jugar el repechaje ante Polonia en marzo, podría quedarse afuera del Mundial Qatar 2022. Es que a las negativas del país polaco y las de Republica Checa y Suecia, se sumaron los cuestionamientos de la Federación de fútbol de Francia – último campeón – desde donde emitieron un comunicado en el que se expresó a favor de la exclusión de Rusia del Mundial Qatar 2022.

La entidad gala incitó a “la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022″ a raíz del conflicto bélico. “El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia”, argumentó el presidente de la FFF, Noel Le Graet, ante la prensa local.En tanto, República Checa se negará a jugar contra Rusia siguiendo los pasos de Polonia (que debía enfrentarse el 24 de marzo en Moscú ante el seleccionado ruso) y Suecia. “La selección nacional checa no jugará en ningún caso un eventual partido contra Rusia en la repesca para el Mundial”, escribió la Federación Checa.