Tavela sobre el abandono del recinto: "Es un tema que tiene que explicar el propio espacio del Pro"

hizo alusión a la salida del recinto de sus colegas del interbloque entre gritos, insultos y agravios, "un bloque de Juntos por el Cambio decidió retirarse, es un tema que tiene que contar, explicar o dar respuesta desde el propio espacio del Pro, yo no le daría demasiada importancia"

En ese sentido resaltó que "lo que dejó claro la presentación del Presidente en la Asamblea Legislativa ayer, es que no puede controlar o conducir su propia coalición" y señaló que "no está dispuesto a generar las condiciones de diálogo e integración necesaria para que la oposición pueda también acompañarlo en un momento difícil de su gobierno"

"creo que si el presidente tiene semejante sospecha tiene que hacer la denuncia correspondiente e investigarlo por la justicia, no anunciarlo de esta porque nos pone a todos los argentinos en situación de sozobra",

Tavela resaltó que no niega la importancia de las modificaciones sugeridas por el Jefe de Estado, "me parece bien que uno pueda discutir el funcionamiento del Poder Judicial y reformarlo como estoy planteando la reforma del Estado en el mismo sentido" y acotó, "el Poder Judicial también funciona mal". "El Poder Judicial no es solo la Corte Suprema y Comodoro Py, esa es la discusión que nosotros tenemos que dar", aseguró.

, nosotros esperábamos un análisis basado en datos donde pudiéramos tener una proyección de hasta donde quiere llegar el Presidente y dónde estamos parados".A su vez,y consultada acerca de los dichos que aseguraban que fue una actitud premeditada respondió, "no tengo esa información pero la realidad es que el discurso tiene momentos de muchísima violencia, más allá de que yo fui del bloque de diputados que se quedó", en diálogo con Política Argentina., "para mi lo más importante es que la mitad del bloque del Frente de Todos directamente no asistió, no acompañaron a su Presidente en la presentación de la Asamblea Legislativa" y. "El Presidente cerró hablando de que miremos el 2023 y a lo largo de todo su discurso refirió a cuestiones del gobierno anterior, pasaron ya dos años, me parece que hay responsabilidades que le caben a quienes tienen mayores responsabilidades", analizó.comentó Tavela y sostuvo que le resultó "muy agraviante" que el Presidente hablara de complicidad entre los sectores económicos y judiciales en el Congreso,manifestó.Acerca de las reformas que Alberto Fernández tildó como necesarias en la Justicia aseguró, "también creemos que el Consejo de la Magistratura tiene que tener una reforma" con el fin de mejorar representación y paridad y que han presentado proyectos en ese sentido. Mientras advirtió que. Subrayó que tiene más importancia en este marco la justicia civil, la comercial o la de familia.Para cerrar expresó que no hay un plan para los puntos centrales de la postpandemia, "que tiene que ver con el control de la inflación, la falta de productividad, la falta de trabajo, los problemas educativos que se van a consolidar a lo largo de este tiempo luego de dos años de escuelas cerradas" y aclaró que. "Además va a establecer el sendero fiscal y a partir de ahí se va a poder proyectar cual de esas cosas van a tener firmeza", concluyó.