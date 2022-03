Ormachea: Me gustaría que Vidal explique cuál es la diferencia de fumarse un porro en Palermo o en una villa

A los ojos de la diputada Claudia Ormachea, el discurso de Alberto Fernández “fue muy bueno”. “Fue claro, mostró lo que fue la primera etapa y lo que significó al mundo y al pueblo argentino el tema de la pandemia. Destacó la importancia del Estado para sostener las situaciones que se presentaron con el coronavirus”, dijo.

Respecto del tratamiento del proyecto de acuerdo de pago con el Fondo Monetario Internacional, señaló: “Si bien ninguno de nosotros quiere la presencia del FMI, el presidente planteó la necesidad de lo que él considera un problema y como gestión hay que resolverlo”.

“Una de las primeras en pararse fue María Eugenia Vidal que no puede dar la cara. De hecho, me gustaría escucharla y que nos explique ahora cual es la diferencia de fumar un porro en una villa o fumarlo en Palermo, después de lo que pasó con el caso terrible de violación”. Sostuvo al apuntar contra la ex gobernadora y cuestionar el caso de violación que protagonizaron seis varones en Palermo.

En declaraciones a Política Argentina, recalcó:También manifestó sus inquietudes respecto de la fuga de los diputados del PRO tras las palabras de Alberto Fernández referidas a la investigación judicial de aquellos implicados en la toma de deuda., dijo.Y señaló:Para ella,Consultada sobre la posibilidad de consenso respecto del Acuerdo con el FMI, agregó: “No tengo la seguridad de que el PRO nosacompañe- El radicalismo ha hecho otro tipo de manifestaciones públicas de acompañamiento, aunque las cosas se van a dar cuando se vote”.