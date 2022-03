Un senador del PRO dijo que Manes "habla mucho del cerebro pero lo usa poco"

Un senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) de extracción PRO no anduvo con vueltas para descalificar al diputado nacional por la misma coalición pero de la UCR, Facundo Manes, por no obedecer las órdenes del macrismo de retirarse del recinto en la Asamblea Legislativa ante el discurso del presidente Alberto Fernández

Querido @ManesF tenés mi respeto y de todo el bloque ante las lamentables descalificaciones que recibiste hoy de un senador de JxC. Como bien decís vos la intolerancia no es el camino para reconstruir el país. Las ofensas hablan de quien las hace no de quien las recibe.

Abrazo. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 2, 2022

, disparó sin mediar fltro alguno el legislador nacional por Chubut Ignacio Torres, entrevistado por radio FM del Lago, desnudando de esta forma que pese a que en JXC intentan poner el foco en las internas del Frente de Todos, el "fuego amigo" en la coalición opositora está lejos de estar calmado.En el mismo sentido, el senador por Juntos por el Cambio agregó que "no es tiempo de vanidades", en un mensaje claro hacia el neurocientífico devenido diputado.Torres, integrante de las filas del PRO, justificó la decisión de su partido y aseguró que huyeron del recinto porque "no se puede seguir avalando la mentira".intentó justificar.En defensa de Manes salió el presidente del bloque UCR en la Cámara baja,, quien se solidarizó con su compañero de banca. "Querido Facundo Manes tenés mi respeto y de todo el bloque ante las lamentables descalificaciones que recibiste hoy de un senador de JxC. Como bien decís vos la intolerancia no es el camino para reconstruir el país. Las ofensas hablan de quien las hace no de quien las recibe", tuiteó.Lo que sucedió ayer es que gran parte de la bancada del PRO en el Congreso se fue recinto en pleno discurso del presidente Alberto Fernández. Facundo Manes, en cambio, se quedó para presenciar la totalidad de la presentación del mandatario junto a otros legisladores de la UCR y la Coalición Cívica.Luego, el científico explicó su decisión en las redes sociales. "Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos", dijo, y amplió: "No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más empatía y menos grieta = más desarrollo inclusivo".