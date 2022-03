Inflación y suba de alimentos: impacta la concentración en los precios

La guerra desatada por Rusia implicó un nuevo factor de tensión para uno de los flancos más débiles del gobierno, como lo es el creciente costo de los alimentos. Y es que durante los últimos dos años no solo no se revirtió la tendencia iniciada en 2016 de los alimentos creciendo en el peso del salario, sino que la misma se profundizó para llegar, en la actualidad, a promediar un 33 % del ingreso salarial de los argentinos.En un país que según el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) produce calorías para alimentar a 425 millones de personas, resulta paradójico que el costo de los alimentos sea uno de sus mayores problemas, pero dos elementos parecerían incidir para este fenómeno, ambos bajo el factor común de un Estado poco propicio a intervenir sobre los mismos. El primero de ellos es el precio internacional de las materias primas, un fenómeno vinculado al crecimiento del consumo en China y a los esquemas de comercialización y especulación de los granos, que con la guerra están experimentando una nueva y fuerte escalada, frente a un Estado que mantiene la principal herramienta de desacople en los precios, las retenciones, en niveles considerablemente menores que los del 2015.El otro, de índole local, se vincula a la estructura productiva y de comercialización, detallada en un reciente informe del Observatorio para el Desarrollo Provincial (ODeP), una ONG conformada por profesionales de múltiples disciplinas que se desempeñan tanto en el sector público como privado, que le pone cifras a esta concentración.Recientemente, la Federación Nacional de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF), que forma parte de la CTA, difundió un comunicado en el que planteaba que, añadiendo su preocupación por “la ingenua persistencia de querer controlar los precios, ‘acordando’ con los formadores de precios, sin desarrollar organizadamente la oferta que compense y compita en cada territorio”.El planteo de la FONAF, se liga con otro de los tramos del estudio de la ODeP, que señala que a esta estructura oligopólica de producción se le suma otra de comercialización, que dificulta la competencia y facilita la remarcación de precios.Una concentración que se encuentra incluso por encima de países latinoamericanos como Brasil, en donde cinco cadenas representan el 46 % de la venta, o Chile, en el que cuatro cadenas acaparan el 88 %.Sobre este último aspecto, desde Odep proponen fortalecer los canales alternativos de ventas con ferias, mercados populares, y supermercados estatales, junto a la aplicación de la “Ley de Góndolas”, además de los “Precios Cuidados” para las grandes cadenas. La ley, sancionada en febrero de 2020 y reglamentada en mayo del año pasado, buscaba garantizar una distribución equitativa de los proveedores en las góndolas, para ampliar la competencia y dar acceso sobre todo a las pymes alimenticias, fundamentalmente a través del cupo del 25 % de las góndolas para las mismas y otro 5 % para cooperativas.Sin embargo, el mismo presidente Alberto Fernández señaló que en este tema los supermercados “actuaban bajo su antojo” y poco o nada parece haber cambiado desde su puesta en marcha. Según fuentes del sector el incumplimiento se debe a la decisión política de contemplar cierta laxitud frente al incumplimiento de esta ley, a cambio del compromiso de los supermercados por respetar el programa. A su vez, la reticencia de las grandes cadenas para cumplir con la normativa, asegura una de las fuentes, se debe a los acuerdos económicos que sostienen con las grandes empresas alimenticias para darle mayor visibilidad a su producción, como también a la imposibilidad de contar con pymes que les garanticen un correcto abastecimiento en sus góndolas.En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Fernández señaló que existía una “costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas”, a la que sumó la “inflación global de los alimentos”, aunque no anunció nuevas medidas para contrarrestar estos efectos. Por su parte, la FONAF señaló: “A nuestra coalición gobernante le demandamos que no puede seguir ausente de una política de producción, abastecimiento y acceso de nuestros alimentos” y agregó: Porque “