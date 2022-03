Dura advertencia del PRO a Alberto Fernández: No pueden pedirle a la oposición lo que no le dan sus propios diputados

Alejandro Finocchiaro se refirió al proyecto de acuerdo de pago con el FMI enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso. “Esto es algo serio y que vamos a analizarlo con nuestros economistas para poder ver la letra chica y todo lo que ello conlleva. Definido esto, tomaremos la decisión que debamos tomar. Nosotros tenemos toda la responsabilidad institucional que se requiere, pero consideramos que la mayor, la debe tener el Gobierno”, dijo.

En diálogo con Política Argentina, remarcó: “No pueden pedirle a la oposición lo que no le dan sus propios diputados”. En este sentido, opinó sobre la ausencia de Máximo Kirchner y remarcó: “Cada vez más queda expuesta la fisura del gobierno desde su génesis”.Respecto de la deuda tomada por el macrismo, insistió en que “hay que remarcar que dos de cada tres dólares fueron para pagar deuda que había dejado Cristina Fernández de Kirchner”. “No obstante, nuestro limite fue la falta de respeto del ex presidente Mauricio Macri con nuestro espacio político porque nosotros no decimos eso ni del presidente Fernández ni de los anteriores gobiernos”, agregó.También se refirió a la decisión de los legisladores PRO de retirarse del recinto y rechazó las acusaciones de Fernández para con Macri. “Hay ciertos limites que no tienen que ser pasados: pretender que el ex presidente Macri pueda tener alguna responsabilidad penal por haber hecho un acuerdo político con el FMI sobre un préstamo es no solo entender sobre el derecho político en Argentina, sino que es una calumnia sobre nuestro espacio”, señaló.