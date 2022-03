Chano - Larreta: piden suspender el registro de conducir del músico tras los favores en CABA

la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le pidió a CABA esta mañana que suspenda provisoriamente la licencia de conducir del músico

"Chano":

Por lo que dijo en un vivo con Horacio Rodríguez Larreta pic.twitter.com/iLu2ZOcYH4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 4, 2022

Pese a que había pasado desapercibido durante semanas, ayer trascendió el vAnte esto,Lo hizo a través de su director,, quien“El proceso para la obtención y renovación de la licencia de conducir es la herramienta más valiosa que tiene el Estado para cerciorarse de esa persona es apta física y psíquicamente, que comprende la responsabilidad y que es idónea en los aspectos prácticos y legales del manejo”, escribió el funcionario en Twitter.La confesión de Chano se dio en el marco de una conversación que el artista mantuvo con Larreta en redes sociales hace semanas, pero que pasó desapercibida a los ojos de la prensa., lanzó el cantante. Entonces, el dirigente PRO que pretende ser candidato presidencial en 2023 se puso algo incómodo, lo interrumpió y le dijo:Y tras reconocer que la Ciudad tiene un muy buen sistema de licencias en el que intervienen médicos, psicólogos, técnicos para medir visión y audición, con un curso teórico y examen práctico, dijo que no se deben realizar favores.“Está perfecto que sea exigente, porque se trata de cuidar la vida de todos. Por eso, no pueden permitirse ni naturalizarse los ‘favores’ ni los ‘gracias por ayudarme con el registro, capo’, porque esos atajos minan la credibilidad del sistema, violentan a los ciudadanos que deben cumplir todos los pasos, y ponen en riesgo a quien recibe ese registro”, agregó.Asimismo, el funcionario nacional dijo que “sólo con una reevaluación exhaustiva se podrá determinar si Chano está en condiciones de tener una licencia. Esto no es ideológico ni busca generar polémica alguna: se trata de cuidarlo. Confiamos en que el Gobierno de la Ciudad responderá favorablemente a nuestra solicitud”.El caso de Chano, más allá de la falta grave de recibir "favores", suma trascendencia porque, justamente, entre 2015 y 2016 fue centro de polémicas por varios accidentes de tránsito que protagonizó estando al volante, siempre en el marco del proceso de estado público de recaídas que el músico comenzó a tener por consumos problemáticos.Por eso, en las redes sociales - dejando de lado las agresiones que no deben suceder - los comentarios no se hicieron esperar sobre la “ayuda” del gobierno de la Ciudad para facilitar el permiso al famoso cantante.