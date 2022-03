Espert se mostró crítico con el acuerdo con el FMI y recalcó una grieta interna en el FDT

“El acuerdo me llegó cuando estaba abordando el avión. Lo abrí recién. No me parece que difiera de manera sustantiva de lo que el ministro Guzmán dijo cuando anuncio el acuerdo con el Fondo. No es una gran diferencia”, dijo José Luis Espert, en diálogo con Política Argentina.

➡️ En Mendoza comenzamos el camino de cara al 2023 para que #AvanzaLibertad llegue a todo el país. pic.twitter.com/HdoK14SYhw — José Luis Espert (@jlespert) March 4, 2022

El diputado de Avanza Libertad se encuentra en Mendoza para reunirse con distintos referentes políticos y representantes del liberalismo local. Además, participará de una serie de eventos en el ámbito de la Fiesta de la Vendimia 2022. El legislador nacional estará acompañado por el periodista y analista político mendocino,, con quien estima potenciar el espacio liberal en esa provincia.Para Espert, la propuesta del Gobierno,, dijo el economista.Y advirtió que, enfatizó.Consultado sobre las posibles posiciones que tendrán los legisladores oficialistas, dijo: