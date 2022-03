JXC votará el acuerdo con el FMI pero rechazará el plan económico: Macri, en contra de todo

Del encuentro del domingo por la tarde participaron, además de Macri y Bullrich, los dirigentes del PRO Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni y Laura Rodríguez Machado; los radicales Gerardo Morales, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Luis Naidenoff y Ernesto Sanz; los referentes de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin; Miguel Angel Pichetto y Ramón Puerta, del Peronismo Republicano; Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos; Margarita Stolbizer, del GEN, y los asesores económicos Hernán Lacunza, Luciano Laspina y Eduardo Levy Yeyati.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidió el pasado domingo por la noche “votar lo más cohesionadamente posible” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque ratificó queAunque esta postura es rechazada por el Gobierno, la dirigencia de JxC destacó: “Por responsabilidad institucional, no podemos ni vamos a empujar a la Argentina al default”.Por eso, luego de un Zoom que se extendió durante tres horas y permitió un amplio debate sobre el tema, la coalición opositora analiza presentar un solo dictamen que avale el financiamiento, pero que no diga nada del programa económico. Sobre este punto, en Juntos por el Cambio advirtieron:Para ello, de todas formas, se facultó a los presidentes de bloque a llevar adelante la estrategia parlamentaria y se acordó un nuevo encuentro de la Mesa Nacional de JxC para el martes o el miércoles próximos. Serán días decisivos para el oficialismo y también para la oposición porque la intención de Guzmán, apuntalada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es que el proyecto de acuerdo con el Fondo se pueda votar en el recinto entre el jueves y el viernes próximos. Los jefes legislativos de JxC advirtieron que “La reunión virtual tuvo un inesperado motivo de tensiones: varios dirigentes se quejaron porque mientras estaban promediando el encuentro, la jefa del PRO, Patricia Bullrich, se fue a los estudios de la señal TN para hablar sobre el acuerdo con el FMI. Incluso llegaron a proponer que se suspendiera el Zoom porque entendían que era una falta de respeto la ausencia de la ex ministra de Seguridad.Otro dirigente del PRO que dio la nota fue Mauricio Macri: abrió las deliberaciones, pero estuvo presente solamente 10 minutos, que aprovechó para proponer que se votara en contra del acuerdo firmado con el FMI porque será perjudicial para el país. Aun así, luego hubo coincidencia de los representantes de la UCR, de la Coalición Cívica y del Peronismo Republicano en que deberían votar afirmativamente el primer artículo del proyecto de acuerdo con el FMI, que habla sobre el financiamiento, mientras que el PRO planteó su postura en favor de la abstención cuando se trate la iniciativa en general. Como no hubo acuerdo, finalmente decidieron delegar en los jefes parlamentarios la estrategia para que se vote en sintonía con lo acordado por todo Juntos por el Cambio.resaltó la coalición en un comunicado de prensa.En las filas de la UCR se mostraron entusiasmados con el resultado del Zoom porque interpretaron que el rechazo al acuerdo sólo fue defendido por Macri, mientras que la mayoría de los dirigentes aceptó votar a favor del entendimiento, en una postura similar a la que viene expresando Morales, el presidente del radicalismo., había dicho públicamente el gobernador de Jujuy, a quien le achacan estar muy cerca del Gobierno.La misma conformidad tienen en la Coalición Cívica: su fundadora, Elisa Carrió, dijo durante una reunión partidaria que “debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso” y destacó: