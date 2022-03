Un tren descarriló en Olavarría y hay al menos 30 heridos

La empresa pública Trenes Argentinos precisó que el tren 333, formación que une la estación de Plaza Constitución con la ciudad de Bahía Blanca, descarriló unos 10 kilómetros al sur de la localidad bonaerense de Olavarría y se informó que producto del hecho hay al menos 30 personas heridas







Los pasajeros que sufrieron dichas heridas tienen, según se conoció, distintos tipos de golpes y contusiones producto del impacto por el accidente.El hecho sucedió a las 5.20 y aún no se conocen las causas en el tendido de vías que opera la empresa de cargas FerroExpreso Pampeano.Por otra parte,El proceso de encarrilamiento y restitución de las condiciones normales de las vías podría demorar algunas horas, por lo que es probable que algunos servicios que circulan por ese corredor se cancelen.Las casi 500 personas que iban a bordo del convoy viajaban en dirección a Bahía Blanca, pero por un desperfecto aún no precisado, "la mitad de los vagones quedaron volcados sobre la vía" e incluso "un vagón quedó dado vuelta", por lo que se requería de una grúa para equilibrarlosFinalmente, los pasajeros eran asistidos por personal de bomberos y del SAME, aunque no se informó de ninguno de gravedad.