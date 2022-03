Florencia Arietto le pidió a Santilli y Larreta "entrar con ´metra`" a la provincia de Buenos Aires

la "experta" en seguridad Florencia Arietto explicó por qué abandonó a su ex "jefa política" y, además, reveló una polémica recomendación que les hizo a sus nuevos referentes para "entrar" en la provincia de Buenos Aires

#Polémica | Florencia Arietto les pidió a Rodríguez Larreta y a Santilli meter "metra" en la Provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/RnSSBtQXUU — Política Argentina (@Pol_Arg) March 9, 2022

A dos semanas de abandonar a los "halcones" depara sacarse la foto con la que firmó su pase a las filas de, antagónicas al interior del PRO y Juntos por el Cambio,“Yo soy parte de Juntos por el Cambio, es una alianza de partidos. Me parece, en lo personal, que el mejor candidato es Diego Santilli porque se lo ganó, porque ganó las legislativas y porque es un tipo flexible, amplio”, empezó su explicación sobre su pase al bando del "Colo" en una entrevista conen A24.En ese punto es que reveló qué le pidió a Larreta y al actual diputado nacional, usando una metáfora para no decir "mano dura":Luego le preguntaron por qué se alejó de Bullrich, pero respondió con evasivas, prácticamente negando las públicas diferencias internas entre la ex ministra de Seguridad y el alcalde porteño:“No le doy importancia a eso porque entiendo el juego y todo, pero yo sé lo que pasa, yo sé que estamos en el mismo lugar y estamos trabajando para ganar. Tenemos que ampliar la base y con una línea de conducta, al menos en seguridad y trabajo saber qué hacer. No es contra nadie”, agregó.Sin embargo, las, hecho que precipitó su salida de la mesa chica de la titular del PRO debido a que aquel le ganó la pulseada de "confianza" de la ex ministra de