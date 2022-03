Nueve de cada 10 organismos públicos de CABA incumplen la ley de Igualdad de Género

Aunque el Jefe de Gobierno porteño,, en el marco del día internacional de la Mujer, expresó ayer a través de su Twitter suen el territorio de la Ciudad de Buenos Aires los organismos públicos no cumplen la ley de igualdad de género, así como tampoco los proyectos de ley aprobados en pos de garantizar los derechos de mujeres y diversidades.La denuncia la realizó el auditor porteño por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, tras un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.Son muchos los proyectos de ley que, una vez aprobados, terminan siendo sólo letra vacía plasmada en un papel. La Ciudad de Buenos Aires tiene varios documentos en ese estado, salvo aquellos vinculados a los desarrollos inmobiliarios, asignaciones de partidas a privados, o a la modificación de estatutos de trabajadoras y trabajadores que afectan los derechos adquiridos del sector.El informe elaborado por la Auditoría porteña expuso cómo doce de trece organismos públicos violan sistemáticamente la ley N°6.170 que obliga al Estado a generar las condiciones presupuestarias acordes para llevar adelante un “Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones”. Lo que estipula este marco regulatorio es un etiquetado del “presupuesto con perspectiva de género” para visibilizar las acciones presupuestarias destinadas a mujeres, y a promover la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual., destaca en diálogo con el diario Tiempo Argentino la legisladora porteña mandato cumplido, Andrea Conde, coautora de este proyecto de ley presentado por la ex diputada porteña Lorena Pokoik.El informe de la auditoria porteña, además, pone luz sobre la ausencia de la Dirección General de la Mujer en la elaboración de una estrategia capaz de garantizar la igualdad de género. De esta manera incumple la ley mencionada, ya que no toma medidas concretas violándola incluso puertas adentro de esta Dirección: el presupuesto asignado a promover la igualdad de oportunidades tampoco se detalle dentro de esta cartera., agrega Conde y remata: “Se limitó a agregar un apartado pero hoy todavía no podemos cuantificar qué recursos orienta el gobierno porteño a temas de género. La perspectiva de género en el presupuesto tiene que ser transversal y es lo q marca la ley. Eso sin contar que el presupuesto de la Dirección General de la Mujer viene cayendo desde 2013 y si bien hay este año un leve aumento en el presupuesto asignado, todavía resta ver cuál es la ejecución real”.“En los 14 años que gobierno el PRO la Ciudad, nunca hicieron nada en materia de género, más allá de lo que hablan públicamente. Macri ni se preocupó en hablar de la igualdad de oportunidades en sus dos gestiones. Larreta y todo su gabinete dicen, pero después pero no hacen”, analiza Andrea Conde.agrega Conde.Por último, la ex legisladora porteña recuerda que, en la actualidad, “las mujeres realizamos el 75,7% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. El 88,9% de las mujeres participan de estas tareas y les dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas diarias”.