Apareció Macri y habló del acuerdo con el FMI por la deuda que dejó: "Gran actuación"

El Congreso se prepara para debatir y votar el proyecto sobre el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda que tomó su Gobierno por más de USD 44.000 millones y, afirmó el ex presidente, en el marco de la feria Expoagro, realizada en San Nicolás, en la que realizó una visita. El exjefe de Estado no quiso entrar en detalles sobre el proyecto de ley, pese a que días atrás se reunió 10 minutos con la mesa nacional de JXC y pidió votar en contra pese al default que eso provocaría.“No, de eso están opinando los bloques legisladores”, se excuso en esta oportunidad. Además, el líder PRO criticó la política del Gobierno en el desarrollo de la actividad productiva. “Lamentablemente volvieron con más de lo mismo, poniéndole una pata encima al campo en vez de ayudar al campo a que nos ayude a todos a salir adelante", agregó.El Congreso debate el acuerdo alcanzado con el FMI para refinanciar los pagos de una deuda por unos 45.000 millones de dólares con el organismo y evitar caer en cesación de pagos, un día después de lograr el apoyo de la oposición, lo que prácticamente garantiza la aprobación del proyecto.Luego de días de intensas negociaciones, el Gobierno aceptó el miércoles a última hora el pedido de JxC, principal partido de la oposición, de votar solo el pedido de financiamiento y no el programa económico que éste implica, habilitando al Poder Ejecutivo a hacer uso de sus facultades para cumplir con el acuerdo.La deuda se originó con un préstamo por 57.000 millones de dólares, el más grande de la historia del FMI, que el organismo otorgó a Argentina durante el gobierno del expresidente Macri, de JxC, incluso con funcionarios de los Estados Unidos que revelaron que se trató de un préstamo político. En medio de una crisis, el país rechazó la última parte del crédito.