Cristina Kirchner mostró cómo quedó su despacho tras el ataque a piedrazas al Congreso

La vicepresidentapublicó un mensaje en las redes sociales en el que expresó su "inmensa pena" tras la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo con el FMI.Cristina se refirió a los violentos incidentes que se registraron mientras se trataba el proyecto en el Congreso, remarcó que "me tocó ver desde la recuperación de la democracia escenas de violencia vinculadas a ese organismo y sobre todo las políticas que imponía los distintos gobiernos" y afirmó:, agregó.En una sesión maratónica, laaprobó esta madrugada por amplia mayoría el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el(FMI), y ahora el debate se traslada al Senado."Hoy es 11 de marzo, ayer por la tarde cuando la Cámara de Diputados iniciaba el nuevo acuerdo con el FMI para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo or 57 mil millones de dólares estábamos en mi despacho en el Congreso de la Nación el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla.En ese momento la plaza de dos Congresos se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del FMI.Ocupaba toda la plaza y la Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho después de las piedras. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron el que hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo afuera el FMI cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri.Antes de vicepresidenta y Presidenta, fui varias veces Senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver desde la recuperación de la democracia escenas de violencia vinculadas a ese organismo y sobre todo las políticas que imponía los distintos gobiernos.Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor sobre el Fondo Monetario Internacional cuando decía “siempre actuó como productor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”Otra vez… inmensa pena".