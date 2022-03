Con críticas a la negociación, La Cámpora justificó su voto negativo al acuerdo con el FMI

Luego de rechazar en la Cámara de Diputados el proyecto para avalar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la agrupación kirchnerista La Cámpora difundió un documento en el que hizo un análisis de la actualidad del país y una fuerte crítica al organismo internacional, y a la deuda contraída durante la administración del ex presidente Mauricio Macri.

Sobre el final de la sesión especial en la que se trató el plan de facilidades de pago, el líder de este sector del oficialismo, Máximo Kirchner, bajó al recinto junto a algunos legisladores de su espacio para votar en contra de la iniciativa. Poco después se conoció el texto tituladoen el que La Cámpora explicó algunas de las razones por las cuales se diferenció del resto del oficialismo y no apoyo este acuerdo.El texto comienza asegurando que “, sino a partir de un “análisis histórico, pragmatismo económico y convicción política”. Además, la agrupación consideró que “a partir de la irrupción del FMI en la Argentina” y de “la aplicación de sus programas político-económicos”, se desató “un ciclo de endeudamiento en moneda extranjera sin precedentes en la historia que alcanzó un punto de inflexión escandaloso con la estatización de la deuda de los principales grupos empresarios concentrados argentinos en 1982″.Asimismo, sostuvo que el organismo de crédito fue el “y que también apoyó la convertibilidad, “culminando con una crisis institucional, económica, social y política sin precedentes”. “Cinco presidentes en apenas una semana marcaron a fuego aquella etapa que concluyó con el default; crisis en el sistema financiero; índices de pobreza sin precedentes; compatriotas que perdieron su vida producto de la represión de las fuerzas de seguridad ante las protestas sociales”, recordó.En este sentido, La Cámpora destacó que la gestión de Néstor Kirchner “encaró desde el más absoluto pragmatismo político las negociaciones con los acreedores privados y con el FMI”, en el marco “Tras recordar un discurso que dio el ex mandatario nacional cuando canceló los compromisos con esta entidad, el grupo actualmente liderado por su hijo reconoció que “de ninguna manera se puede comparar aquella situación con la actual”, pero aseguró que sí puede, manifestó La Cámpora. Asimismo, el grupo defendió las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner al argumentar, entro otros puntos, quePor el contrario, cuestionó la gestión de Macri al señalar queinsistió.En este punto, La Cámpora criticó el préstamo del FMI al subrayar que “fue el mayor programa en la historia del organismo” y “fue incluso superior a los salvatajes financieros en el marco de la crisis” del 2001. “, apuntó la agrupación.En este sentido, se mencionó un artículo reciente que asegura que “el acuerdo stand by de 2018 violó los propósitos fundamentales del FMI según su convenio constitutivo, lo que constituiría un acto ultra vires y, por lo tanto, sería inválido y nulo”. “, agregó.Para La Cámpora, sin embargo, el equipo económico liderado por GuzmánPor último, este sector realizó un fuerte cuestionamiento del acuerdo alcanzado por el Gobierno con el organismo internacional, al opinar que si bien dice que el objetivo del mismoAl respecto, la agrupación que responde a Máximo Kirchner lamentó el “grado de injerencia en la administración de la cosa pública que tendrá efectivamente el FMI” y el hecho de que en las negociaciones no se haya asegurado “la sostenibilidad del endeudamiento luego de 2025, momento en el que, una vez cumplido el período de gracia, se inicia la etapa de repago”.s”, se advirtió.