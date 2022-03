Macri criticaba a Boca y Riquelme mientras Diputados discutía la deuda con el FMI que él tomó

mientras la Cámara de Diputados de la Nación se aprestaba a debatir y votar el acuerdo con el FMI para refinanciar el endeudamiento insostenible que su gobierno tomó y deben afrontar todos los argentinos, Mauricio Macri hablaba de Boca Juniors y Juan Román Riquelme desde una exposición en San Nicolás

Aunque parezca entre surreal e insólito, sucedió:Es que el ex presidente estuvo en la Expoagro 2022, feria agraria que se realizó en ese distrito bonaerense, y un joven se acercó para preguntarle por la actualidad de Boca, que no atraviesa semanas tranquilas a nivel deportivo pero consiguió títulos tras la salida del macrismo ydel club y, por si fuera poco, logró torcer la superioridad que venía mostrandoen años macristas.Sin embargo, Macri sigue atacando a Riquelme, como hizo durante toda la carrera del máximo ídolo xeneize e intensificó luego de que éste aplastara a Cristian Gribaudo, el candidato PRO, en las últimas elecciones de la institución.Como respuesta al joven que lo consultó por Boca, Macri no anduvo con vueltas y apuntó contra Riquelme:"Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", agregó, como para reavivar su disputa histórica con el máximo ídolo de Boca, que llamativamente encuentra eco en medios políticos tanto de línea editorial oficialista como opositora.En los últimos tiempos, Riquelme no se quedó callado y le enrostró a Macri que su espacio, el PRO, utilizó durante décadas a Boca Juniors para "hacer política" y que, en cambio, desde su llegada acompañando a Jorge Amor Ameal el Xeneize volvió a ser "un club"., dijo Riquelme en declaraciones a un canal deportivo semanas atrás, en obvia alusión a Macri.