Cuáles son las dos posturas en debate en el Frente de Todos sobre el acuerdo con el FMI

De los 118 diputados y diputadas que conforman el bloque oficialista: 76 votaron a favor del entendimiento que alcanzó el Ejecutivo, 28 fueron contra el mismo y 13 se abstuvieron.

Por el lado de aquellos que sí manifestaron su apoyo a la iniciativa del Gobierno -que fue modificada en negociaciones con la oposición antes del dictamen- sostuvieron la necesidad de no caer en default y las consecuencias que este podría tener en el país

Los votos negativos del sector que encabeza el exjefe del bloque Máximo Kirchner se sostuvieron en un texto que se titula "La vuelta del FMI a la Argentina" en el cual pone el contexto a partir de un discurso de Néstor Kirchner en 2005

Por parte de las organizaciones sociales, Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande, también votó en contra y dijo no puede "volver al barrio y decir que voté a favor de la estafa de Macri"

"me costó mucho trabajo tomar una decisión y opté por la abstención por respeto a la historia de la CTA", y añadió que habló con Alberto Fernández

. Sin embargo todos los legisladores de la bancada hicieron énfasis en sostener la unidad.Entre quienes no acompañaron el acuerdo están los legisladores de La Cámpora -incluído Máximo Kirchner-, el kirchnerismo duro y representantes de las organizaciones sindicales, sociales y políticas como la CTA, Patria Grande y la CCC., aunque remarcaron que la definición de pedirle un crédito al organismo no fue de esta gestión.El presidente de la Comisión de Presupuesto,manifestó que "este Gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI sino que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar" y junto a su voto positivo aclaró que "no hay nada que festejar".En la misma línea se expresóponderó que. "Es un acuerdo que si miramos los últimos 20 que firmó el FMI no exige reformas estructurales", destacó., al cancelar la deuda con el organismo, en el que advertía las exigencias y condicionalidades que imponía el Fondo yEl documento señala que "claro que la situación no es la misma, el que sí sigue siendo el mismo es el Fondo Monetario Internacional" y. También hace un punteo que explica por qué la Argentina está "una vez más, ante un típico programa del Fondo Monetario"."Se qué implica para los sectores populares, soy hija del 2001 y esa marca la llevo grabada en mi cuerpo porque tuve que salir a cartonear, esas decisiones políticas nos dejaron afuera del sistema y sin posibilidad de desarrollarnos", expresó., el secretario general de la CTA de los Trabajadores que esta mañana en declaraciones radiales advirtió,, "le expliqué que de ninguna manera nos estábamos lavando las manos y desentendiendo del gran problema con el FMI".