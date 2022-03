Brownie, el Dylan de Boric y su mensaje como el Primer Perro de la República de Chile

“Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la Republica 🇨🇱. La vida quiso que yo fuese adoptado por esta gran familia, y ustedes, al elegir a @gabrielboric, me han traído a esta posición”, se lee en la publicación de Brownie.

Cabe señalar que luego del histórico triunfo de Boric, Brownie se sumó a Instagram y Twitter. En diciembre, habían escrito en su cuenta: "Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, si no que por todas las mascotas de Chile. Guau! Primer Perro #AdoptaNoCompres".

Sostuvo que su encuentro con el flamante presidente “no fue algo casual” y que lo acompañará y apoyará desde su hogar en Punta Arenas, “en todo lo que necesite”.Enfatizó:, indicóEl mensaje de Brownie fue en pos de “una mayor justicia y respaldo, no como en la Granja de Animales🐷, si no una real y en igualdad de condiciones”. “Desde mi hogar en la Patagonia, donde los árboles se inclinan ante la fuerza del viento, apoyaré de forma descentralizada y desinteresada a mis compañeros animales y sus humanos, por un vivir mejor en comunidad (aunque si el humano me quiere dar esos premios que me gustan no me enojo)”, indicó al tiempo que enfatizó: “¡Para proteger al mundo de la devastación! ¡Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación! ¡Para denunciar los males de la verdad y el amor! ¡Para extender nuestro reino hasta más allá de mi reja! Ladremos fuerte, ¡¡Woof!!🐶❤”