Martínez sobre la unidad: "Cada uno de los compañeros quiere fortalecer el bloque y la gestión"

planteó que Sergio Massa hizo una enorme tarea ,"como presidente yo le transmitía a todos los diputados la necesidad del Poder Ejecutivo de cuáles eran los aspectos que tenían que garantizarse, el hizo una enorme tarea para ir arribando a una propuesta superadora"

En cuanto a su rol explicó que trató "de evitar en estos 40 días ejercer presiones para votar en determinado sentido" y acotó que "lo que hice fue arrimar información que permita madurar una posición política en el recinto que para mí tiene que lograr tener mayor cantidad de votos posible y que el bloque tenga la posición más convergente posible"

"no le escapo a los debates, los debates no bien canalizados no suelen ser elementos positivos para poder procesarlos de manera correcta". "Yo creo que, como decía el General Perón, en el camino se acomodan los melones"

El diputado del Frente de Todos,y manifestó queEn este sentido,. "Una vez que firmamos el despacho todos sabíamos que estábamos cerca de la aprobación pero como siempre digo la cámara es un tanto imprevisible y el pulso de la cámara nadie te lo puede contar por WhatsApp", indicó.Martínez aseguró que desde el primer minuto del anuncio del acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo Macri -cuando no era ni presidente de bloque-, en diálogo con Télam.. "Traté de procesar como bloque esas diferencias internas que preexistían y hacerlo con mucha serenidad, sin dramatizar, sin acusar y así lo transmití en el discurso", comentó.y expresó que "hay que salir lo más rápido posible de este debate alrededor del FMI y empezar a trabajar la agenda para los argentinos y es en ese camino donde creo que vamos a ir procesando nuestras diferencias".Para cerrar señaló que "hay una agenda que podemos llevar adelante que no me cabe duda nos va a permitir transitar este camino juntos, fortaleciendo la unidad de bloque haciendo nuestro aporte a la unidad del FDT en una profunda diversidad de miradas, de trayectorias y de posicionamientos presente, pasado y futuros" y resaltó,, concluyó.