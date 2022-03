Guzmán expuso ante el Senado por el acuerdo con el FMI: "Buscamos evitar una situación de profundo estrés cambiario

Tras la media sanción en Diputados, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expusó esta lunes ante el Senado de la Nación que el acuerdo con el FMI servirá para que la Argentina evite "un shock desestabilizante".“El primer objetivo es abordar el problema que se presenta en la balanza de pagos para 2022 y los dos años próximos producto del acuerdo Stand By de 2018", planteó el funcionario al mismo tiempo que enfatizó: "La Argentina tiene una carga de deuda récord que acumula vencimientos de USD 19.000 millones este año y USD 20.000 millones para 2023. Son montos tales que no hay ninguna posibilidad que el país pueda hacer frente”.En ese sentido, agregó: “Implica un potencial desestabilizante con consecuencias cambiarias, sociales y de inflación severas. Argentina necesita la capacidad de evitar un shock desestabilizante. Lo que buscamos evitar es que tenga una situación de profundo estrés cambiario”.“Hemos avanzado en una negociación con el staff del FMI, a efectos de construir condiciones que den lugar a un programa con los objetivos y, por otra parte, una acción geopolítica con los accionistas del FMI para construir condiciones financieras”, indicó Guzmán.A su vez, aclaró que "este esquema es diferente de lo que han sido los programas con el FMI, que se han enfocado en que el Estado constituía una molestia: en este acuerdo no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna reforma jubilatoria, no hay reformas que quiten derechos”.Y apuntó que “desde lo macroeconómico hay tres grandes objetivos, los criterios de desempeño, que constituyen las principales medidas a la hora de evaluar el cumplimiento del Programa: acumulación de reservas internacionales, el sendero fiscal y el esquema monetario”. "Se busca reducir el déficit sobre la base de un esquema que permita apuntalar la recuperación económica y que esté asociado a un fortalecimiento de la recaudación", señaló."El programa incluye diez revisiones trimestrales. Cuando se completa cada revisión, se realiza un desembolso. Además, hay un desembolso inicial cuando se aprueba el programa", precisó el el jefe del Palacio de Hacienda.En otro tramo de su exposición,Guzmán manifestó la necesidad de que el acuerdo con el FMI cuente con un "amplio respaldo" del Congreso. "No es sano que un gobierno de turno pueda actuar sin un amplio respaldo", dijo Guzmán, para luego enfatizar que una situación contraria "implica la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Nación Argentina".Tras remarcar que "poder darle tratamiento legislativo fue de mucho valor", aseguró que el hecho de que "por primera vez en la historia argentina podamos tener este debate es un paso adelante para nuestra república a la hora de fortalecernos como Estado nación".La iniciativa en cuestión, que en la madrugada del viernes pasado recibió un contundente apoyo en Diputados, también deja claro que “el Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”. La discusión -desde las 15- en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que comanda el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos), contará también con la participación de autoridades de la AFIP y del Banco Central.