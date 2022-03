Desde el FDT aseguran que la diferencia de pensamiento no pone en riesgo a la unidad

La senadora del FDT por Catamarca, Lucía Corpacci, sostuvo que en el seno de ese espacio político en la Cámara alta hay pensamientos distintos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero aseguró que "todos tienen claro que se sostendrá la unidad hacia adelante".

La catamarqueña advirtió que "siempre" fue "enemiga del FMI" pero consideró que la Argentina "no puede entrar en default" ya que "no pagarle puede ser más costoso que pagarle". Si bien no quiso adelantar su voto, la exgobernadora de Catamarca aseguró que el FMI es "su peor enemigo" y que "nunca hubiera querido" votar a favor de un acuerdo con el organismo para refinanciar su deuda externa.

Las palabras de Corpacci se dan en el marco del tratamiento legislativo del Acuerdo con el FMI. "No creo que haya espacio político que no tenga diferencias. La sabiduría está en que esas diferencias no perturben el conjunto", señaló. Contó además que el encuentro del bloque de este lunes fue "una reunión de compañeros que aún pensando distinto" tienen "como meta el compromiso sacar al país de este atolladero"., expresó en diálogo con AM750, y negó que las diferencias en el seno del FdT deriven en una ruptura.Para la legisladora, "la situación en la que está la Argentina, y que dejó (Mauricio) Macri, es muy complicada" y "no pagarle al Fondo puede terminar siendo más costoso que pagarle". La senadora consideró que "los costos sociales de acordar con el Fondo serán menos que no acordar".concluyó.