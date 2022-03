"Valijero de Macri": fuerte acusación de Viviana Canosa contra Mariana Fabbiani y su marido

guerra que se desató entre Viviana Canosa, furiosa opositora al peronismo, las vacunas y la diversidad de género, y el ciclo de Ángel de Brito su producción, al interior de América y ambos programas alejados del Gobierno y cercanos a distintas vertientes de la oposición

#Medios 📺 | "Te hiciste rico con el gobierno de Macri"



🗣️ Viviana Canosa disparó contra Mariana Fabbiani y su marido Mariano Chihade, a quien acusó de "valijero" del ex presidente pic.twitter.com/DPFPirvbNQ — Política Argentina (@Pol_Arg) March 17, 2022

"Te hiciste rico con el gobierno de Macri, Mariano Chihade, vos y tu mujer Mariana Fabbiani. ¿Cómo viven con ese nivel de vida de un programa de televisión? Yo no puedo vivir de este programa. Vamos a hablar de tu relación con Mauricio Macri y cómo hiciste la fortuna que tenés"

Así como tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio hay fuertes internas descriptas mediáticamente como "fuego amigo", también parecen tener un correlato en conductores y programas pertenecientes a empresas alineadas a uno u otro sector político.Es el caso de laEs que: en LAM emitieron un informe contra la militante antivacunas, quien acusó al productor deLa conductora se expresó indignada con el programa que trabaja en el mismo grupo de medios que ella por hacer informes en los que varias personas del medio opinaban mal sobre su persona., aclaró casi oscureciendo Canosa.Y empezó a profundizar, incluso con una amenaza: "Yo los conozco mucho a todos y nunca los cagué. Les presté plata, confiaron en mí... tienen poca memoria. Laburé con todos y ahora me pegan todo el tiempo.".Fue en ese punto en el que dejó muy mal parados a Fabbiani y su marido, a quienes denunció por haberse hecho "ricos" con el macrismo y, de hecho, con el foco puesto en Chihade por trabajar como "valijero" del ex presidente."A vos Mariano Chihade, mañana voy a hablar de vos. Te llamé varias veces para saber si tenés algo conmigo porque siempre en tus informes está Viviana Canosa", comenzó.Y siguió, sin filtro:Luego, le indicó en vivo a su abogado, Juan Manuel Dragani, que inicie acciones legales. El letrado habló de "ataque sistemático, injurias y calumnias, hacia la conductora. "Me banco todas pero esto ya me parece un montón. Llevan gente para que hable mal de mí, de verdad es mucho", sentenció Canosa.