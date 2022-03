Con apoyo opositor, el Senado convirtió en ley el proyecto que habilita el acuerdo con el FMI

el Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley el proyecto del Gobierno nacional que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de USD 45 mil millones que tomó la gestión de Mauricio Macri

Ya con lo sucedido en Diputados en el fondo de la escena,Tras una extensa jornada de discursos que incluyó voluntades negativas del oficiasta Frente de Todos,Si bien la sesión fue inaugurada pasadas las 14 por la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara,, una vez iniciada, la ex mandataria abandonó el recinto - y antes de la votación también el Congreso - y la conducción quedó a cargo de la presidenta provisional,, quien tuvo por delante una larga jornada con 40 oradores y oradoras anotados para dar su parecer. Hubo 48 senadores y senadoras y sobre las 20 la santafecina de Juntos por el Cambiopresidió la sesión.Juntos por el Cambio unificó su postura a favor del acuerdo y con el Gobierno, mientras que el Frente de Todos votó dividido a raíz del rechazo de los senadores cercanos a Cristina y La Cámpora. Las tres abstenciones fueron de las senadoras Silvina García Larraburu,En representación del Frente de Todos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,, acusó a la gestión de Macri de "especular políticamente" en su vínculo con el FMI, al defender la firma de un nuevo acuerdo con el organismo."El préstamo (pedido por la gestión de Cambiemos en 2018) ha sido alejado de lo estatutario y de lo legalmente permitido y cercano a una especulación política", enfatizó Guerra.Además, señaló que el acuerdo con el FMI que ahora busca firmar la administración de Alberto Fernández permitirá "elevar el ancla del endeudamiento sin precedentes" en la que la gestión de Macri "hundió" a la Argentina.Luego fue el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el chaqueño de JXC, quien destacó la "enorme responsabilidad que demostró la oposición" para "evitar el colapso inmediato" y dijo que allí estaban eligiendo si "default sí o default no" y agregó que "entrar en default sería no tener crédito internacional ni en los organismos bilaterales de crédito".Por su parte, el senador por Evolución Radical e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, el porteño, dijo que el acuerdo con e FMI "evita sufrimientos mayores aún al pueblo argentino"."Estamos evitando acá sufrimientos mayores aún al pueblo argentino. Se los digo a aquellos que piensan que a este proyecto no hay que votarlo", destacó Lousteau en el discurso que pronunció durante la sesión de la Cámara alta.La salteña, del FDT pero vinculada a Cristina, había anticipado públicamente su rechazo al acuerdo. “Quiero adelantar mi voto negativo, pero que nadie se confunda. No voto en contra de mi Gobierno, no voto en contra de mi Presidente ni de usted como Vicepresidenta, no voto en contra del Frente de Todos, al que pertenezco y estoy muy orgullosa de representar. Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y voto en contra del Fondo Monetario Internacional, que una vez más, como desde 1956, vuelve a imponer las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social, valorización financiera y fuga de capitales”, argumentó.Del Frente de Todos hubo 20 senadores votaron de forma afirmativa: Guillermo Andrada; Daniel Bensusán; Maurice Closs; Lucía Corpacci; Carlos Espínola; María Teresa González; Ricardo Guerra; Eduardo Kueider; Sergio Leavy; Claudia Ledesma; Marcelo Lewandowski; Carlos Linares; Cristina López Valverde; José Mayans; Sandra Mendoza; Gerardo Montenegro; José Neder; Antonio Rodas; José Uñac y Pablo Yedlin.Los votos negativos oficialistas correspondieron a Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Del Valle Giménez, María Inés Pilatti Vergara, Matías Rodríguez, María Eugenia Duré, Claudio Doñate, Guillermo Snopek, Ana María Ianni, Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo.En Juntos por el Cambio solo se abstuvo la neuquina Lucila Crexell, quien anticipó su voto durante la sesión y cuestionó si "alguien cree que alcanzarán los resultados fiscales pautados sin incrementar la presión tributaria, cuando en este mismo momento el Gobierno ya amenaza con aumentar las retenciones a los productores agropecuarios" y si "la inflación tendrá un techo del 48% si en apenas dos meses ya ha acumulado el 8,8%”.El resto de la oposición, votó a favor: Carmen Álvarez Rivero; Beatriz Ávila; Roberto Basualdo; Pablo Blanco; Alfredo Cornejo; Eduardo Costa; Alfredo de Angeli; Flavio Fama; Mario Fiad; Silvia Giacoppo; Gladys González; Gabriela González Riolli; María Huala; Luis Juez; Mariana Juri; Daniel Kroneberger; Carolina Losada; Martín Lousteau; Julio Martínez; Stella Maris Olalla; Luis Naidenoff; Juan Carlos Romero; Fernando Scarpin; Humberto Schiavoni; Guadalupe Tagliaferri; María Belén Tapia; Edith Terenzi; José Torello; Agustín Torres; Mercedes Valenzuela; Eduardo Vishi; y Víctor Zimmermann.Además de los 32 senadores de JXC, aportaron su mano alzada los legisladores de otras fuerzas: Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia; Clara Vega, de Cambiemos Fuerza Cívica Riojana; Alejandra Vigo de Hacemos por Córdoba; y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.