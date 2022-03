Higui absuelta: Los jueces adelantaron la definición una semana y la dejaron en libertad

En la noche de ayer, Eva "Higui" de Jesús, de 47 años, fue absuelta tras ser acusada del "homicidio simple" de Cristian Espósito, uno de los protagonistas del ataque sexual que sufrió en octubre de 2016 en Lomas de Mariló, un barrio popular de Bella Vista a donde había ido a visitar a su hermana. La violación grupal correctiva que ejercieron sobre ella nunca fue investigado como tal a pesar de que fue encontrada desvanecida en el lugar de la agresión, con traumatismos en diferentes partes del cuerpo, el pantalón y la ropa interior rotos.En su momento fue detenida de inmediato y no se enteró hasta el día siguiente que el puntazo que le había dado en el abdomen al hombre que se le tiró encima al grito de "te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana", le había ocasionado la muerte. Por el episodio estuvo presa ocho meses hasta que la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió la excarcelación extraordinaria gracias a una fuerte movilización -principalmente de mujeres y disidencias- para exigir su libertad. Lo mismo sucedió ayer en la previa al veredicto.Este último martes comenzó el juicio en la Sala C del Tribunal Oral N°7 de San Martín y estaba previsto que se extendiese durante las jornadas del 15, 16, 17 y 22 de marzo, sin embargo, luego de tres días de declaraciones y deliberación, los jueces German Saint Martín, Gustavo Varvello y Julián Descalzo decidieron su absolución. "Higui" escuchó que el juzgado la absolvía por el delito de "homicidio simple" de uno de sus violadores y luego salió a la calle a celebrar la definición de los magistrados que se dio cerca de las 8 de la noche.En las afueras del palacio la esperaban cientos de personas que se habían citado a las apuradas al trascender que la tramitación del juicio se había acelerado y el veredicto estaría en el día y no el martes 22 de marzo como estaba previsto. Al salir, "Higui" brindó unas palabras a las y los presentes, "fue gracias a toda la fuerza, el cariño, la sabiduría, la protección, el respeto que ustedes claramente tuvieron" y les agradeció el acompañamiento, "gracias, y vamos a seguir peleando, por esto, por la defensa, guachas, guaches".Mientras sostenía una pelota de fútbol con la izquierda y el micrófono con la derecha, a su alrededor una multitud de activistas coreaba su nombre y celebraban la libertad recién recuperada, en ese momento expresó, "vamos a sacar las pibas, vamos a sacar las las chicas trans, los chicos gays de la cárcel, vamos. Nos necesitan. ¿Dónde está Tehuel?". Al hacer alusión al joven trans desaparecido hace un año exigió "justicia, justicia para todas las pibas trans. ¡Los chicos trans que están injustamente (en la cárcel), los chicos de barrio, gatillo fácil, que aparezcan los nietos! ¡Basta, basta, bastaaaa!".