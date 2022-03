Gestapo: ex funcionario de Vidal confesó coordinación con la AFI y hasta con juzgado que detuvo a "Pata" Medina

Un ex alto funcionario de María Eugenia Vidal, participante por el ala gubernamental judicial de la mesa denominada prácticamente por ellos mismos como “Gestapo antisindical”, básicamente confesó ayer ante la Justicia haber mantenido reuniones y contactos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el exministro de Trabajo boanerense Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, y hasta con el juzgado que luego ordenó la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, justamente, para hablar del sindicalista platense

La llamativa repuesta de Grassi en el video ante esos dichos de los empresarios fue que no veía delitos en lo que planteaban, hecho que, como si fuera un guión de película, dio pie a que el "Enano" De Stéfano -hombre de Daniel "Tano" Angelici- propusiera provocar a Medina, "complicarle la vida", y así poder denunciarlo

El ex funcionario de Vidal asegura que sus pasos por la ex SIDE fueron el 31 de julio de 2017, el 8 de agosto y el 2 de enero de 2018. Mientras que los dos primeros encuentros fueron con Diego Dalmau Pereyra, exdirector operacional de Contrainteligencia, el tercero fue con De Stéfano. Sí, los dos estuvieron también en la reunión Gestapo

Lo más polémico de todo es los llamados que Grassi tiene con Pablo Wilk, secretario del escandaloso juez Luis Armella (cuya intervención era dudosa ya que es de Quilmes y la denuncia aludía a hechos en La Plata): uno el 30 de agosto y otro el 1 de septiembre. El exsubsecretario dijo que hablaba para "articular" las declaraciones de los empresarios como testigos, ya que considera que debía "interceder ante magistrados" en defensa de derechos

Sin embargo, desde una llamativa interpretación de los organigramas del Estado, la división de poderes y diversas leyes, el exsubsecretario de Justicia bonaerense,, sostuvo que todo estuvo amparado por su función, prevista por un decreto de Vidal, que era la de velar por los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos. En ese rol y en esa figura de víctimas incluyó a quienes ubicaba a los empresarios que tenían conflicto con la UOCRA. Argumentó que él debía "articular" la relación del gobierno bonaerense con el Poder Judicial y, aparentemente, los espías estatales.Grassi declaró ayer en indagatoria en el juzgado platense de, pero no respondió preguntas y tan solo se limitó a presentar un descargo por escrito. Lo primero que enfatizó es que el juzgado de La Plata es incompetente y que la causa debe pasar a Comodoro Py, algo que también viene intentando el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI,, y que hacen todos los presuntos delincuentes de Juntos por el Cambio, incluido, en cada causa que no tramita en Retiro.En este caso, la mesa judicial bonaerense es la única causa por espionaje que permanece lejos de los tribunales porteños. Para hacer ese pedido Grassi, un ex fiscal porteño graduado en la Universidad Católica, dijo que bastaría el hecho de que en la causa se analizan reuniones en la Casa Rosada y en la AFI.Grassi reconoció además en ese texto todas las llamadas y mensajes telefónicos con el resto de los imputados en el expediente, tanto empresarios como Villegas, Garro y los propios espías de la AFI.También dijo que su participación en la reunión en la sede porteña del Banco Provincia del 15 de junio de 2017 que quedó expuesta en un video hallado en la AFI y presentado por la actual titular de esa repartición,, fue nada más que un encuentro “de trabajo” en el que “no se cometió ningún delito ni se pergeñó un supuesto plan criminal ni nada que se le parezca”., se defendió, pero sin embargo interpuso distancia con otros denunciados al señalar que si alguno de ellos cometió un delito, en relación a los espías que indefectiblemente violaron la ley de Inteligencia, fue sin su conocimiento.Grassi no precisa en el escrito cómo, cuándo ni quién organizó la reunión en el Bapro, cosa que hasta ahora nadie parece saber, donde Villegas dijo que le gustaría tener una Gestapo para "terminar con los gremios". El funcionario judicial de Vidal sostuvo que fue un encuentro "de trabajo con los integrantes de distintas cámaras" vinculadas a la construcción, que se quejaban por los conflictos con la UOCRA.En su escrito,. Lo llamativo de esa justificación es que, hasta ese momento, no había ninguna causa abierta, algo que recién ocurrió a finales de mes, por lo que es difícil sostener que esa reunión no implicó un prearmado de causas, cosa que es un delito. Lo que sí sucedía era que la exSide desde el 9 de Mayo espiaba al "Pata" Medina sin orden judicial.En una serie de párrafos de su descargo, Grassi reconoce las reuniones que ya habían trascendido en las que asistió a la AFI en fechas cercanas al video de la Gestapo. Con una perspectiva poco técnica viniendo de un ex fiscal, dice que eso no es delito.Como precisó Página 12,, por, se animó a decir, incluso, en su escrito ante Kreplak, en algo que muchos leyeron como "temor" a que aparezcan más videos. Para darle justicación a esas temáticas, evidentemente polémicas, dijo que creía que lo que hacía la central de inteligencia tenía respaldo judicial, siempre bajo el manto de que, según él, sus "contactos con personal de la AFI fueron escasos".En el escrito, Grassi se refiere a la lista de llamados de 2017 con otros hombres presentes en la reunión del Bapro. Atribuye los 113 con el senador Juan Pablo a que ambos eran integrantes del Consejo de la Magistratura bonaerense, sobre los 84 con Villegas asegura que tienen que ver con "la función pública" aunque dialogaron -reconoce- sobre los conflictos con la UOCRA, mismas explicaciones que interpone por sus 30 cruces telefónicos con Garro.. ¿Cómo "intercede" o "articula" un Poder Ejecutivo en causas sin intervenir funciones del Poder Judicial?