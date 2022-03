Gestapo: Villegas reveló reunión con Macri y la AFI por el Pata Medina en la Casa Rosada

En un llamativo movimiento, el exministro de Trabajo bonaerense de la gestión de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, buscó despegar a la ex gobernadora del escándalo de la mesa judicial "Gestapo" pero, en el mismo movimiento, involucró abiertamente a Mauricio Macri y el ex titular de la AFI Gustavo Arribas

"Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas"

diferenció esa negación de delitos bonaerenses de lo que hubiera sucedido con la gestión de Macri y el caso de Arribas en lo que denominó el “andarivel Nación” y admitió la reunión en la Casa Rosada, en la que estuvieron Macri y sus principales ministros. Fue cuarenta días antes de la celebrada en el Banco Provincia

Es que este viernes llegó su turno de declarar ante la justicia y, si bien se negó a responder preguntas, presentó unpara hablar de la supuesta situación generada por Juan Pablo "Pata" Medina en el gremio de la construcción.“Enfáticamente niego haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Juan Pablo Medina y sus allegados, ni haber participado de una maniobra con esos fines. Soy ajeno a toda acción que se haya eventualmente orquestado para ello”, sostuvo Villegas en primer lugar, prácticamente negando hechos que quedaron registrados en una filmación en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017.Villegas presentó el escrito de 15 páginas esta mañana, acompañado por su abogado Marcelo Rocchetti, ante el, quienes investigan el caso y que estuvieron en la audiencia.El exministro de Trabajo de Vidal admitió en el mismo texto que fue citado a una reunión con el ex presidente Macri y funcionarios de su gobierno para hablar del "Pata" Medina., refirió Villegas.El autor de la frase sobre la "Gestapo" antisindical dijo que todo lo que se hizo referido a "los problemas" generados por Medina para los empresarios de la construcción fue legal y que se encaró una estrategia político judicial ante la comisión de "delitos"."Los problemas más importantes generados por Medina comenzaron a ser específicamente además de los referidos, en tres áreas muy sensibles: obra pública provincial, obra pública nacional y obras en la destilería de YPF", detalló. Según Villegas, "por estas dos últimas cuestiones fui citado un día a concurrir a Casa de Gobierno, previo aviso de la Gobernadora que me dijo que me iban a convocar para explicar el contexto en provincia y cómo lo estábamos abordando".Ese día, del cual no recordó la fecha, se presento en la Casa Rosada y fue guiado hasta la oficina privada de Macri. Allí había una reunión en curso a la cual se sumó "para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado"., detalló en la presentación.En el escrito que presentó tras negarse a declarar, Villegas diferenció entre algo así como el "andarivel" provincial y el nacional. Aseguró desconocer y no haber participado "en el diseño ni en la puesta en práctica de una estrategia, a nivel nacional, dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en tomo al accionar de UOCRA seccional La Plata, o de su secretario general y allegados”.Aunque acto seguido aclaró que sí lo hizo "desde el ámbito provincial" en el marco de sus "atribuciones y funciones como ministro de Trabajo…sin que surja la comisión de delito alguno que pueda endilgárseme”.Villegas explicó, siempre por escrito, que “desde la provincia se "armó" una estrategia que abarcaba lo político, lo jurídico y lo judicial para abordar la problemática que este sujeto (en referencia al gremialista Medina) había generado”., relató.Por eso, siguió: “Recibí personas que decían ser víctimas de delito. Desde mi lugar las asesoré en lo que a mí correspondía y brindé contención y apoyo, más allá de los demás protagonistas que intervinieron que hicieron exactamente lo debido de acuerdo con sus funciones".En ese punto, lanzó una insólita apología del delito: "Luego, si se radicaron distintas denuncias y cuál fue su derrotero, no estaba en mi campo de acción ni intervención. Si eso es armar una causa, soy autor de dicho armado y lo volvería a hacer, pero no veo absolutamente nada ilegal en ello”.Sin embargo,, explicó.También destacó que en un momento de la reunión, Macri preguntó a Garavano sobre una causa en que el Estado era parte, pero no tenía nada que ver con el tema, a lo cual el ex ministro de Justicia respondió que "no tenía novedades"., sostuvo.En ese punto, reveló qué le dijo el ex presidente: "Desde donde estaba sentado Macri, que no me tenía en su línea visual, se asomó y me dijo ´la gobernadora me dijo que en la provincia están encarando un proceso con empresarios y cámaras profesionales desde el Ministerio de Trabajo y el de Justicia`, y me pidió que contara lo que relaté más arriba”.Entonces remarcó que Macri, tras su relato, le dijo: