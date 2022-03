Espionaje ilegal: Mariano Macri postergó la declaración que podría complicar a Mauricio

Un problema de salud de Mariano Macri parece ser lo que le otorgó un poco más de aire a Mauricio en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, ya que el hermano del ex presidente debía presentarse a declaración testimonial esta mañana pero acusó esa situación para postergar la cita en la que, de repetir lo que dijo en un libro, podría complicar al referente PRO

“Empezó con el viejo preocupado por el marido de Sandra, pero parece que a Mauricio le gustó el juguete”

El hermano del ex presidente pidió anoche unadurante el Gobierno de Cambiemos.Mariano Macri estaba citado para las 10 de este lunes por el juez federal, en la causa que se reactivó con una serie de declaraciones y medidas de prueba ordenadas por la Justicia. Tras la presentación del escrito en el que pidió reprogramar la audiencia, esta mañana la testimonial no se produjo.Martínez de Giorgi, técnicamente, busca preguntar bajo juramento de verdad al hermano del ex mandatario PRO acerca de las expresiones que se le atribuyen en el, que ratifican el gusto de Mauricio Macri en utilizar acciones de inteligencia ilegal.Es que, entre otras cosas, Mariano Macri lanza una frase picante acerca de cómo el ex jefe de Estado echó mano en el pasado al espionaje trucho., le dijo el menor de los hijos dea O’Donnell, en una metáfora en la que refieren como "juguete" a las escuchas ilegales o el espionaje.Tal como precisó Télam, para el próximo martes estaba citada en la causa la interventora de la AFI, pero informó al juzgado que utilizará la opción de declarar por escrito y por eso se le enviará un pliego de preguntas, indicaron fuentes judiciales.A Caamaño se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario "Tiempo Argentino", fechado el 25 de diciembre pasado, y se le informó que "deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520", detalló el magistrado en la resolución de la citación.Por otra parte, la semana pasada también anunció su intención de responder por escrito el diputado nacional, compañero de Mauricio Macri en el PRO. El "Colo" es una de las víctimas del espionaje y, pese a no parecerlo, es querellante en el caso, por lo cual en el juzgado prepararán los pliegos de preguntas una vez consultadas todas las partes.