Alberto Fernández defendió la unidad del Frente de Todos: "Para mí es absolutamente necesaria"

"la unidad es una condición necesaria pero insuficiente" ya que "ademas de estar unidos tenemos que proyectar un país que se parezca"

alertó que el peronismo nunca tuvo una unidad de modo, "Perón decía que había muchachos más revoltosos y señores más conservadores".

"con Cristina no alcanza sin Cristina no se puede, yo sigo creyendo lo mismo" y acotó "ahora no se puede sin nadie, aquí nadie sobra, la elección del 2021 así lo demuestra"

El Jefe de Estado,expresó pero agregó que la unidad "para mi es absolutamente necesaria". Señaló que cuando era candidato repitió en varias oportunidades queEn este sentido resaltó que también era "una condicion necesaria porque no podemos permitir que vuelvan a gobernar quienes bajaron los ingresos en 4 años" y acotó,. "De mi parte no hubo y no esperen un solo gesto que rompa la unidad, porque estoy convencido que esto es así" resaltó y aseguró, "no me importa que mañana los diario escriban que es "titere de", yo no soy títere de nadie, no tengo jefe político, actúo de acuerdo a mis convicciones".A su vez, el Presidente aclaró esto útimo no va en detrimento de nadie, "no le falto el respeto a nadie, valoro a Máximo, a Cristina, a Massa, a todos". Sin embargo manifestó que, al tiempo que advirtió que para él la política "no es imponer lo que uno quiere hacer, es sentarse, ver hasta donde podemos llegar a un acuerdo, y después uno decide, porque así funciona el sistema".Alberto subrayó que "obviamente que podemos seguir unidos en la diversidad", apeló a Perón "la organización vence al tiempo, debemos organizarnos en una divergencia" yTambién, "a los que me dicen que soy moderado les pregunto: ¿es moderado un presidente que en campaña se va a ver a Lula? (preso en Brasil), ¿que cuando cae Evo y se esconde en los montes bolivianos y llama al presidente de México y le dice que lo saquemos de ahí?" y agregó, "¿eso es ser moderado? Eso no es ser moderado"Acerca de las elecciones del 2023 y sus dichos sobre las PASO advirtió, "lo dije para preservar esa unidad y que todos garanticemos la condición necesaria", "quiero que todos los compañeros y compañeras, argentinos y argentinas que han confiado en el Frente de Todos comprendan que yo hice un gran esfuerzo para unir las partes y no con la intención de ser candidato, sino por conviccion". Y desempolvó una frase del 2019,Para cerrar resaltó que si quisiera volver a ser candidato "debemos pelearnos en una contienda electoral, nadie se tiene que sentir mal por eso, porque así crecen los espacios políticos" y remarcó que "hay que convivir con esas diferencias, tenemos que sacarle dramatismo a esto".