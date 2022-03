"Poco serio y profundo": Casella destrozó a Macri por cuestionar al radicalismo de Raúl Alfonsín

“Me parece que está equivocado. Raúl Alfonsín es una figura política cuya presencia en el escenario histórico es indudable. Su influencia para la reconstrucción de la democracia a partir de la justicia es una realidad incontestable”, dijo el ex ministro de Trabajo y ex candidato a gobernador bonaerense por la UCR Juan Manuel Casella al rechazar los cuestionamientos del ex líder PRO.

A su entender,. “Es una interpretación histórica muy limitada la que hace nuestro amigo Macri. Leandro Alem es liberal desde el punto de vista político, es el fundador de la UCR. Desde el punto de vista de la política social definió a la UCR como la causa de los desposeídos. Es decir,, añadió.Casella le recalcó que. “Al hablar de liberal, el ex presidente de Cambiemos debe estar pensando en un planteo de carácter económico y el liberalismo de Alem era un liberalismo político”, señaló el ex funcionario del gobierno de Alfonsín., señaló al mostrarse critico de la gestión Cambiemos.