El Gobierno postergó vencimiento con el Club de París y evitó el default: cuánto debe y qué negocia

el Gobierno nacional consiguió más tiempo para renegociar la deuda con el Club de París y evitar caer en default por el incumplimiento de un abultado vencimiento que debía pagar a fines de marzo

Alcanzamos un acuerdo con el Club de París para extender el entendimiento de junio de 2021. Esto le permite a la Argentina seguir mejorando la sostenibilidad de la deuda externa, lo que contribuye a apuntalar la recuperación de la producción y el empleo.https://t.co/65Ot0tUH63 — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 23, 2022

Con el acuerdo con el FMI en el bolsillo y tras las reuniones que mantuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Francia,Guzmán y el presidente del Club de París,, acordaron ayer una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021, que conjuga el pago de los compromisos que la Argentina tiene con este foro de países acreedores.El entendimiento - que expone cómo la política exterior es central en estas materias - fue alcanzado antes de la votación del Directorio ejecutivo del, que tratará el acuerdo el viernes pero se sabe que está garantizado, e incluye garantías financieras por parte del Club de París en respaldo al programa de Facilidades Extendidas que tiene una duración de treinta meses.Argentina pagó casi USD190 millones al Club de París el 25 de febrero, como parte del acuerdo alcanzado a mediados del año pasado, por el cual ya había realizado otro desembolso por USD227 millones a finales de julio, ambos a cuenta de capital de la deuda total, lo cual implicó la ejecución de pagos por alrededor de USD420 millones en un período de ocho meses.En total, considerando los tipos de cambio de las órdenes de pago cursadas, se pagó al grupo de países el equivalente a USD226,9 millones el 28 de julio de 2021 y USD189,6 millones el 25 de febrero de 2022, que se descontaron de un total de USD2.400 millones que la Argentina debía hacer frente el 31 de julio de 2021.Entre los puntos centrales del entendimiento entre la Argentina y el Club de París, el Estado tendría una ventana de tiempo de dos años y medio, lo mismo que dura el Extended Fund Facility (EFF) que acordó el Gobierno con el FMI.Ese plazo de tiempo para empezar a pagar el gruso de los desembolsos no implicará que Argentina no tenga que pagar nada de dinero hacia el conjunto de países acreedires: lo hará de manera “proporcional” a lo que lo haga hacia otros acreedores bilaterales.Según informó Economía, los pasos a seguir en la negociación serán los siguientes: Argentina concluirá el refinanciamiento con el FMI y luego planea cerrar el proceso de renegociación de la deuda con el Club de París."Argentina solamente tendrá que realizar pagos parciales a los miembros de Club de París de manera proporcional a los que haga a otros acreedores bilaterales, de acuerdo a los términos establecidos en el entendimiento del día 22 de junio de 2021", especificó la administración nacional.El Club de París es un grupo internacional integrado por acreedores oficiales y países deudores. Está conformado por un conjunto de 19 países coordinados por Francia. Se destacan Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Suecia y Finlandia.Su rol en las negociaciones es establecer formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Si bien se trata de un foro sin carácter institucional, este grupo de países desarrollados presta dinero a los países con problemas financieros, aunque no es un banco ni tampoco está considerado un organismo de crédito. Más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28%).El nacimiento de la relación se dio en 1956, con el gobierno de facto de Pedro Aramburu. Argentina acordó en ese momento con naciones europeas reemplazar los convenios bilaterales por un sistema multilateral de pagos. Por diferentes dificultades financieras, el país renegoció varias veces los convenios con el grupo de prestamistas, en 1962, 1965, 1985, 1987, 1989, 1991 y 1992.El ultimo acuerdo firmado con el organismo implicó la devolución de USD 9.690 millones en cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.En 2014 se realizó un primer pago de USD 640 millones; al año siguiente fue de 682 millones; luego el Tesoro giró 1.680 millones en 2016, 1.380 millones en 2017, 1.891 millones en 2018 y 1.868 millones en 2019.