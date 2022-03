Lammens: "Tengo muchas ganas de ser candidato a Jefe de Gobierno en 2023"

El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, reconoció las "diferencias" en el Frente de Todos, pidió "cuidarlo, consolidarlo" y "proteger la unidad", y reforzó sus "ganas" de ser candidato a jefe de Gobierno porteño en 2023

En una entrevista con Radio 10, el funcionario nacional resaltó el funcionamiento del programa, valoró los elogios de "todo el arco político" y anunció su continuidad. Además, criticó duramente apor pedir la privatización de Aerolíneas Argentinas y se refirió a la fake news acerca del alquiler de las oficinas de la cartera de turismo a la que se subióConsultado acerca de una nota en Página 12 sobre la “oficina millonaria que alquila el funcionario”, en alusión a la sede del Ministerio de Turismo que ya aclaró a partir de datos que su gestión consiguió bajar el costo para el Estado que había dejado la administración Cambiemos, Lammens sostuvo que Patricia Bullrich "estuvo bien en reconocer que se había equivocado" luego de subirse a la noticia falsa y recibir una explicación.“No tengo ninguna duda de dónde viene y tampoco me banco que me extorsionen a mí ni a nadie, ni que haya listas negras”, sostuvo el ministro.Luego, se refirió a las internas en la coalición oficialista., aseguró.Respecto de sus deseos personales de cara a las elecciones ejecutivas que habrá en casi toda la Argentina el año próximo, Lammens explicitó:En otro párrafo político que se produjo en la entrevista, el ex presidente de San Lorenzo de Almagro criticó duramente a Mauricio Macri por sus reiterados ataques y pedidos de privatización contra Aerolíneas Argentinas., enfatizó el ministro de Turismo.En primer lugar, Lammens destacó que la Argentina tuvo "una temporada de verano récord", la "mejor de los últimos 20 años", y vaticinó que "Semana Santa va a tener número altos también", según las expectativas que manejan desde la cartera de Turismo para esa jornada de fin de semana extra largo., dijo el ministro sobre el programa que implementó el Gobierno para incentivar el turismo local en el marco de la pandemia del coronavirus y el daño que generó sobre el sector.En cuanto a la ponderación política del programa, Lammens destacó que "todo el arco político ha reconocido al PreViaje" y que inclusoporque "entienden lo que significa el turismo para las provincias"."Uno no ama lo que no conoce y el Previaje permitió que los argentinos conozcan su país, lo cual permitió también mejorar las economías regionales", sostuvo, y remarcó que "Argentina tiene toda la capacidad para generar dólares, trabajo, conectividad" y que "el Estado Nacional recupera $8 de cada $10" gracias al programa.En ese sentido, concluyó anunciando la continuidad de la iniciativa., señaló.