Para criticar a Aerolíneas, Macri reivindicó a las "monarquías, que al menos generan atracción turística"

El exprimer mandatario Mauricio Macri dio declaraciones a horas de irse del país hacia Europa donde va a competir en el mundial de Bridge -fue autorizado a viajar por el juez Ercolini a pesar de la prohibición de salida del país que le cabe a partir de su procesamiento-, habló sobre Aerolíneas Argentinas, la inflación, el acuerdo con el FMI y las elecciones del 2023. También planteó que "tenemos una deuda enorme del sistema democrático", al día siguiente del 24 de marzo, fecha sobre la que no realizó ningún comentario.En la entrevista que brindó esta mañana insistió en la idea de privatizar la aerolínea de bandera si no es sustentable, "nos estafan todos los días con el gasto de millones y millones de pesos con Aerolíneas Argentinas" lanzó y apuntó al secretario general del sindicato de pilotos, "(Pablo) Biró es más caro que tener una monarquía". "Para eso tengamos una monarquía que al menos genera una atracción turística, Biró no genera ninguna atracción turística", manifestó.A su vez, Macri destacó la figura de otro exmandatario, "realmente quien había resuelto los problemas de grieta en la Argentina fue el presidente (Carlos) Menem" y expresó que "cada día va a ser más reivindicado, él vino con un peronismo moderno, intentando unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo, el progreso y pacificar la Argentina".El exjefe de Estado no hizo alusión ni ayer, ni hoy, al día por la Memoria, la Verdad y la Justicia al cumplirse 46 años del último golpe cívico-militar y en diálogo con Radio Mitre de Córdoba sostuvo que "en 1983 teníamos 6 o 7 puntos de pobreza y hoy vamos rumbo al 50, uno puede levantar un libro de quejas contra la democracia". "La verdad que tenemos una deuda enorme por el sistema democrático", aseguró.Macri también apuntó al Gobierno nacional por la situación económica, "ya no saben a quien echarle la culpa, dicen que la inflación es por los empresarios, a Piñón fijo, al Chapulín, ya no saben a quién echarle la culpa por la bomba de pesos que emitieron" y volvió a expresar que "cada dólar que entró del Fondo fue para pagar deuda previa, este cuentito no se lo cree nadie". "El FMI es un espejo en el que no nos queremos mirar", concluyó.