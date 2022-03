Aníbal Fernández: "Cristina se ganó el derecho a hablar mano a mano con el Presidente"

"que la Presidencia no es colegiada es una verdad de perogrullo, es así, pero uno siempre puede debatir"

A su vez el Fernández destacó que "claro que la cantidad de votos que aportó Cristina es mayor, pero no nos olvidemos que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede" y expresó que "Cristina se ganó el derecho a hablar mano a mano con el Presidente".

El titular de la cartera de Seguridad,, "en este gobierno se dan discusiones en la mesa chica" manifestó y aclaró que "cuando no podemos ponernos de acuerdo, es el Presidente el que tiene que tomar la decisión".En este sentido retomó una frase que dejó Alberto Fernández la semana pasada,y acotó, "todos tenemos derecho a opinar"., planteó el Ministro y aseguró "que el Gobierno tenga que tomar medidas extraordinarias va de suyo, el país lo requiere". "Argentina estaba hecha mil pedazos cuando llegó Alberto", remarcó.Para cerrar hizo alusión al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lanzó que "si estás en mora con el FMI nadie en el mundo te presta un sope" y concluyó con que "hay muchos elementos que se obtuvieron con el FMI por lo que no implica un ajuste".