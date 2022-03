Prat Gay cruzó a Milei por la 'dolarización': "Ocultan un plan Bonex" y quieren "eliminar el peso"

"cuando te dicen 'dolarización' o 'eliminar el peso', te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada". "O esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó"

"hay una postura muy concreta de Cristina de no apoyarlo y de hacer todo lo contrario a lo que ha propuesto el Presidente Alberto Fernández; en particular, está en contra del programa que se acordó con el Fondo Monetario"

Roberto Feletti, "vino como el General que le iba a ganar la guerra a la inflación y, desde que asumió, la inflación en alimentos está en un 80 por ciento anual"

El exministro de Hacienda y Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri,En ese marco explicó,, manifestó.El Plan Bonex fue ejecutado en 1989, tras dos procesos de hiperinflación en menos de un año y anunciado por el exministro de Economía de Carlos Menem, Erman González. En la práctica, se convirtieron los plazos fijos en bonos atados a la deuda externa a 10 años, con el argumento de fortalecer las reservas agotadas del Banco Central.Prat Gay analizó que se debe tener "un Banco Central independiente; un directorio que si no cumple, se va a la casa y que no acepte ninguna instrucción del Poder Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder".A su vez insistió en la comparación entre la actual Vicepresidenta y Carlos "Chacho" Álvarez -compañero de fórmula de Fernando de la Rúa-,El expresidente del BCRA durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que"La propuesta del acuerdo con el FMI “está atacada por el propio Gobierno" aseguró Prat Gay y apuntó contra los plazos del entendimiento,Para cerrar hizo alusión a la suba de precios, "la inflación, al final del día, es un impuesto y es un ajuste a la desidia, sin que nadie en principio le pueda echar la culpa porque no fue votado por nadie" y remarcó que "es el peor ajuste porque caí sobre los más vulnerables". También le apuntó al Secretario de Comercio Interior,, concluyó.