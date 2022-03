Advertencia de intendentes radicales a Macri: "Que no lo toque a Alfonsín"

En declaraciones a Política Argentina, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, se refirió al escenario actual de la política nacional y provincial al tiempo que manifestó sus expresiones respecto a las internas que se desarrollan en el oficialismo y en la oposición.

También le contestó al ex presidente Mauricio Macri que la semana pasada dijo que “las ideas de Raúl Alfonsín habían perdido vigencia”. “Con mucho respecto le diría que se ocupe del PRO que del radicalismo nos ocupamos nosotros. Que no lo toque a Alfonsín. Las ideas de Alfonsín siguen vigentes y habría que replantear algunas cosas que hicimos durante nuestro gobierno”, sostuvo.

Con respecto a la “Guerra contra la inflación”, dijo: “Deberíamos tener para llevar a cabo un plan antinflacionario es tener un clima político más ordenado. Yo veo mucho problema dentro del gobierno en cuanto a distintas visiones sobre cómo poder solucionar las cosas. Entonces los actores económicos se confunden y es difícil alinear todas las políticas cuando hay desorden en ese sentido., completó.En otrora, dijo estar “desorientado” por las relaciones entre el presidente y el gobernador. “Estoy desorientado. Por momento, el Gobernador parecía que estaba más alineado con el presidente, después me pareció que su presencia con Máximo en Plaza de Mayo y algunas declaraciones por ahí, me parecía que no estaba demasiado alineado. Hay mucho ruido”, sostuvo.Y expresó:Fernández ponderó por seguir, recalcó.Al ser consultado sobre las diferencias entre la presidenta del PRO y el jefe de Gobierno porteño, sostuvo que “todos los espacios políticos tienen diferencias. Eso no me preocupa tanto”., opinó.