Juntos por el Cambio ya rechazó recuperar dólares fugados y usarlos para pagar al FMI

Pese a que la evasión, es decir la fuga de dólares al exterior eludiendo la declaración ante el fisco es un delito, y que todos coinciden en que la tarea de reunir recursos para afrontar el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional será una tarea compleja, Juntos por el Cambio rechazó horas después de su publicación el proyecto del Frente de Todos para encontrar las divisas fugadas y penalizar a los evasores creando un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI".Según declaraciones que recopiló Infobae, dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica coincidieron en que el proyecto “es puro relato para congraciarse con Cristina Kirchner” y mezclaron su propósito con nombres ya prácticamente desvinculados de causas judiciales, como Cristóbal López, y otros que las tienen aún en curso pero no relacionadas a la fuga, como Lázaro Báez y Ricardo Jaime.Desde el PRO, el mencio mencionado contactó a Patricia Bullrich, titular del partido de Mauricio Macri, presidente que tomó la deuda con el FMI, quien atinó a responder “basta de impuestos” para rechazar la creación de un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda” con el organismo internacional a partir de un “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco.“Es la mejor historia que leí. Un ladrón cree que todos son de su misma condición. Las propiedades de todos los K en el exterior robadas con dinero de la gente”, agregó la ex ministra de Seguridad de Macri, más con chicanas que con argumentos técnicos.Por su parte, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el espacio creado por Elisa Carrió, se preguntó: “¿Van a empezar con Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime?”. Además, cuestionó que “en vez de tener un plan serio, responsable y previsible, están empecinados en alimentar el relato, no hacerse cargo de la realidad, quieren sólo congraciarse con el núcleo duro K”.Según Ferraro, “hoy la AFIP tiene herramientas para combatir la evasión, ya sea afuera o dentro del país”, y atribuyó la evasión a la falta de una reforma sobre la "locura que es el actual sistema tributario argentino".Desde la UCR, el senador nacional Alfredo Cornejo afirmó, llamativamente con las mismas palabras que Bullrich, que la iniciativa legislativa “es puro relato para congraciarse con Cristina Kirchner”. Además, impugnó que, según su mirada, “la cámara parlamentaria de inicio de los impuestos es Diputados y no el Senado”, por lo que dijo que el proyecto es "un bolazo”.Desde el PRO también opinó Cristian Ritondo, titular del bloque en Diputados, quien coincidió con Ferraro en que “la AFIP ya tiene hoy todas las herramientas legales para atacar la evasión, pedir que se levanten los secretos bancarios, cobrar multas y está, además, la ley penal tributaria”."Esto es un pastiche para la tribuna, no digo que algunas cosas no sean para pensar, pero está presentado como que van a buscar los que ´la fugaron` con el préstamo del FMI. Es 100% relato falso”, concluyó.