Apoyo explícito de Alberto Fernández al proyecto del FDT para pagarle al FMI con dólares fugados

el presidente Alberto Fernández tuvo un gesto hacia el kirchnerismo al expresar su apoyo a un proyecto de ley de los senadores oficialistas que busca encontrar bienes y recursos en el exterior que fueron fugados y utilizarlos para crear un fondo que sirva para pagarle al FMI

El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del @FrenteDeTodos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 28, 2022

Mientras parecen aparecer gestos en elpara sintetizar las internas o, al menos, encontrar un camino para navegarlas,En concreto, el mandatario apoyó el proyecto de senadores del Frente de Todos al compartir un mensaje de su vocera, Gabriela Cerruti, expresado a través de redes sociales., aseguró su vocera Cerruti, y Fernández compartió ese mensaje a través de su cuenta de Twitter.En el mismo sentido, completó la ex diputada nacional:El bloque de senadores del FDT presentó este lunes un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. La iniciativa busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia.De acuerdo con los considerandos de la medida, este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero.Los alcanzados por la medida deberán realizar un aporte del 20 por ciento de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. El proyecto anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.De acuerdo con las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020”.