Cositorto: "Con el Pro no tengo nada que ver, no tengo ningún contacto con la política argentina"

El dueño de Generación Zoe, Leandro Cositorto, dio declaraciones esta mañana mientras continúa prófugo y con pedido de captura de Interpol, manifestó que todavía "no se va a entregar" a la justicia y que "hubo un gran ataque hacia mi persona y el proyecto". "Hace tres meses que me realizan estafas, yo sigo acá todos los días haciendo pagos", sostuvo.En este sentido aseguró, "nosotros ayudamos a mucha gente, pero para muchos lo que hacemos es lavado y no es así, yo me voy a seguir defendiendo", planteó que "la plata siempre estuvo en el bolsillo de la gente" y lanzó, "la gente que me conoce sabe realmente como soy", en diálogo con Radio 10.A su vez, Cositorto hizo alusión a los vínculos que lo relacionan con dirigentes opositores y se excusó, "yo viví en 11 países por suerte, hay gente que no conozco, me los presentan, con el Pro no tengo nada que ver, no tengo ningún contacto con la política argentina". "Gaby González fue el que me llevo a conocer a Martiniano Molina, pero la verdad es que no tengo nada que ver con la política", insistió.El prófugo CEO de Generación Zoe apuntó contra algunos medios de comunicación, "tenemos que decirnos las cosas cara a cara, yo no hice nada raro, es la verdad, nada es una pantalla, se han dicho muchas estupideces". "En Todo Noticias fueron los primeros que nos salieron a atacar porque estabamos en crecimiento" señaló y acotó que "Infobae todos los días inventa noticias sobre mi, mienten, se deberían hacer cargo del desastre que hay en Argentina".Para cerrar, Cositorto expresó, "yo no soy ningún chiquilín en el mundo de los negocios, creo en Dios y nos lo van a devolver por 4" y resaltó, "ahora entiendo porque la Argentina esta como esta, hay mucha competencia desleal". "Mi abogado me va a decir si tengo o no que volver a Argentina, la realidad es que me destruyeron la vida", concluyó.