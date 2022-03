Reigada rechazó la idea libertaria de abolir el Senado bonaerense: Les falta revivir a Videla y Martínez de Hoz

“EL proyecto de senadores me cayó excelente. Me parece que es donde tenemos que reforzar, elaborando las políticas que no dañen al pueblo argentino y que podamos ir corrigiendo eso que se estaba denunciando en la campaña, y previamente al acuerdo”, sostuvo la senadora bonaerense María Reigada al destacar la propuesta del bloque de senadores del FDT.

Ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en su despacho del Senado de la Nación al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, con quien dialogó sobre aspectos vinculados a la economía y los derechos humanos. "Le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión", indicó la titular del Senado sobre la propuesta anunciada por el bloque de Senadores.

“Les falta revivir a Videla y Martínez de Hoz, nada más. Hace falta mucho más de los recursos necesarios para sostener el Senado provincial para que podamos resolver los problemas de nuestro país”, remató.

Para Reigada,completó.Consultada sobre la reunión de Alberto Fernández con representantes de la CGT y de la UIA para acordar, entre otros puntos, políticas antinflacionarias, la dirigente de Suteba sostuvo:Por último, cruzó de manera contundente al diputado provincial de Avanza Libertad Guillermo Castello quien ayer en diálogo con Política Argentina había ponderado “desguazar Aerolíneas Argentinas, privatizar Astillero Río Santiago y cerrar el Senado”.A sus ojos,concluyó.