El PRO contra Cristina: "Nadie conoce mejor los fondos fugados por corrupción"

“Que los fondos fueron fugados durante la gestión Macri es una típica mentira de Cristina y del kirchnerismo. Ella nos entregó el gobierno con una deuda con 180 mil millones de dólares y nadie mejor que ella conoce los fondos fugados por corrupción”, remarcó Eduardo Amadeo, quien, en diálogo con Política Argentina, cuestionó de manera contundente el proyecto del Senado relativo a encontrar más fondos para pagar al FMI.Y remarcó: “Mi comentario va respecto de la supuesta clase de ética que Cristina quiere dar”.A los ojos de Amadeo, “La Cámpora quiere convertirse en los lideres de la izquierda en Argentina. Por eso, se negaron a votar el acuerdo con el Fondo”. “Fue muy peligroso lo que hicieron y ahora vienen con este tipo de proyectos donde se quieren colocar como los héroes de la liberación”, insistió.SOBRE LA INTERNA DEL PROTambién relativizó la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “Somos una coalición democrática donde existen matices. No tenemos una emperatriz como en el Frente de Todos, donde hay una sola reina. No tenemos reyes, tenemos dirigentes que construyen sus espacios y que tienen diferencias, pero las mismas son muy buenas para la democracia”, señaló.SOBRE EL PROYECTO DE DOLARIZACIÓNPor último, criticó con contundencia el proyecto del diputado de Evolución Alejandro Cacace relativo a dolarizar la economía nacional. “Es un tema extremadamente técnico. No estoy de acuerdo con la dolarización, de ella no se vuelve nunca más. Produce mucha incertidumbre en la economía, aunque es una discusión que se tiene que resolver con el diálogo”, enfatizó.