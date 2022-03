El argumento clave que legitima el "impuesto a la fuga" para pagar al FMI y el rol de Cristina ante EEUU

mayor potencia y legitimidad en la relación entre una normativa de los Estados Unidos y la reunión de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho con el embajador de ese país, Marc Stanley

Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 28, 2022

se trata de una legislación que los Estados Unidos sancionó en 2010 y exige a entidades financieras extranjeras de todo el planeta darle información y detalles bancarios de cuentas de clientes ciudadanos estadounidenses

La iniciativa materializada a través de dos proyectos de ley que presentó elen el Congreso para encontrar recursos por unos USD 420 mil millones fugados durante el macrismo por evasores, blanquearlos y gravarlos con un impuesto con el que se espera recaudar alrededor de USD 70 mil millones para pagarle al FMI encuentra"Le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”, expresó la ex jefa de Estado en su cuenta personal de Twitter, minutos después de concluirse el encuentro. El funcionario norteamericano, horas después, se refirió a las cuestiones más mundanas en que ahondó el encuentro.La pregunta, que antecede a la primera respuesta casi instintiva que indica que la búsqueda fue de apoyo del país más influyente del mundo, es:Una posible aproximación a esa respuesta y laLa Foreign Account Tax Compliance Act (de allí la sigla FATCA, o denominada en su traducción al español como Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero) es la clave - como expuso Ámbito en un artículo de Gabriel Morini - tras bambalinas del encuentro entre la expresidenta y el diplomático porqueEs decir: los. El problema, ahora oportunidad, es que esa normativa es hoy unidireccional, o sea que la información sólo va desde Argentina hacia las necesidades de la administración de Biden.Así las cosas, el foco de los pedidos de Cristina al embajador el lunes para que se trasladen a la Casa Blanca son “reciprocidad” en el intercambio de información y “masividad”, de manera que los datos anuales fluyan automáticamente y se permita así detectar personas físicas o jurídicas argentinas que hayan constituido activos como titulares o beneficiarios finales y no, eventualmente, tener que reclamar caso por caso.El IRS - organismo recaudador de los Estados Unidos - determina que la información que podría recopilar para ese intercambio es a nivel federal, lo que incluiría la actividad de los “trust” centrada en Delaware, Dakota del Sur, Alaska, Florida o Nevada, de acuerdo a la tabla de opacidad financiera que recopila una ONG como Tax Justice Network.El proyecto del FDT, entre otros argumentos, fundamenta un recuento de todas las acciones de las gestiones kirchneristas para implementar acuerdos de transparencia fiscal. En un "decilo sin decirlo" queda claro que no hubo mucha acción en los últimos años.Así las cosas, y a falta aún de detalles que agreguen o quiten aplicabilidad, la iniciativa del Gobierno suma luz bajo la idea de lograr un acuerdo de estas características que vuelva operativo y recíproco el FATCA para la Argentina. Además, quita pericia a la fake news de la oposición respecto de que se trata de un nuevo impuesto, ya que a las claras es más bien un nuevo blanqueo de capitales que busca interponer una renta mínima para crear un fondo especializado para pagar la deuda con el FMI.Por eso, parte de la reunión de Cristina con Stanley debe haber tenido un capítulo de recuerdo respecto de que la