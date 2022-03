Empresa de Rosario busca unos 40 empleados con sueldos de entre 6 mil y USD 9 mil al mes

En el corazón de Rosario, tres primos decidieron crear la empresa Surhive. Desde hace 18 años, desarrolla y provee software de entretenimiento y apuestas online a empresas líderes de Europa y América Latina.Ofrece sueldos que van de los 6000 a los 9500 dólares mensuales.Lo curioso de esta empresa es que el despegue lo tuvo en Alemania. “Desarrollamos una plataforma de apuestas deportivas que lo utilizaba una de las empresas más grandes de Alemania Bet 3000. Este año hicimos una alianza con la empresa Sportwetten, tenemos exclusividad para usar nuestro sistema en Latinoamérica y operamos en conjunto en Europa, Asia, África y Norteamérica. Abrimos una sociedad en Uruguay, y estamos mirando mercados como Colombia y Perú”, señaló Alfredo Parody, CEO de Surhive. Uno de sus socios se jubiló y sólo quedó con Axel Parody, su primo.Pero no todo se trata de apuestas, también son los creadores de Presto Tienda. Desde hace cinco años, decidieron ofrecer a emprendedores, empresas o fábricas una tienda on line llave en mano, por sólo $500 mensuales.Tienen de clientes a 300 empresas, el primer mes de prueba es gratis. Sumarán dos inversores y antes de fin de año lanzan Presto Tienda en el mercado latino y lo llevarán al inglés para entrar a más mercados. Compiten con Tienda Nube y Empre tienda.Otra idea exitosa es la creación de Gaceta, un cms para medios digitales, para que los medios puedan tener su propia web.. Alquilan el servidor. También son los creadores del sitio de reventa de autos, Rosario Motor. Participan todos los que busquen comprar o vender un auto.Alfredo Parody contó cuál es el perfil de profesionales que buscan: “Somos 43 empleados y el objetivo es duplicar el personal, tenemos muy buenas perspectivas y necesitamos acompañar el crecimiento de nuestros clientes. Cuando leí que un unicornio pagaba $400.000 pensé, nosotros pagamos mucho más que un unicornio. Buscamos personal y ofrecemos sueldos que van de los 6.000 a los 9.500 dólares mensuales, cobran el dinero en mano. Más allá de la capacidad, necesitamos buenas personas. Los conocimientos requeridos son manejo de:No buscamos junior, queremos Senior. No queremos gente muy joven que busque cambiar todo el tiempo de empresas. Por eso, queremos sumar gente no relativamente joven, que promedie los 35 años. Es una inversión muy grande tener un empleado y queremos que se queden con nosotros. La antigüedad de nuestros empleados es de 8 años, algo curioso en esta industria. Queremos que no tengan miedo de ver lenguajes nuevos, proponer, hay un sistema que desarrollar, las ideas son bienvenidas. Buscamos gente proactiva”.Desde que nació Surhive propuso a los empleados trabajar lunes, martes y jueves en la oficina y miércoles y viernes desde la casa. Cuenta con empleados en España, Alemania, Buenos Aires, Colombia, Uruguay, aunque la mayoría es de Rosario."En la sociedad que formamos en Uruguay, todos los empleados participan del 10% de las ganancias", dijo el CEO, Alfredo Parody. No hay un horario inflexible, se cumplen los proyectos, se trabaja en grupo., dijo Alfredo Parody a BAE Negocios.A la hora de tener las entrevistas con los futuros trabajadores, la empresa Surhive tiene muy en cuenta a sus actuales empleados.En la sociedad que formamos en Uruguay, todos los empleados participan del 10% de las ganancias. Se distribuye con los empleados, por antigüedad, responsabilidades y salario”, explicó. Una empresa que sabe que la única forma de retener talentos es cuidarlos.