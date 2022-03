Wado sostuvo que JxC no confía en Argentina: "Ojalá hagan campaña diciendo lo que son"

"La oposición fue la responsable de tomar la deuda, endeudó a varios Gobiernos y a varias generaciones de argentinos y argentinas y la plata que se recibió no se usó para el país y se la fugaron" expresó y añadió que "ante la propuesta de la vicepresidenta de pagar la deuda con la plata de los evasores, se ponen del lado de los evasores, no es algo que me sorprenda".

El Ministro del Interior,: que el país debe tener salarios muy bajos, que los desocupados son estructurales, que las empresas argentinas no son competitivas en el mundo, que se deben abrir las importaciones, que el equilibrio fiscal se resuelve pidiendo dinero"En este sentido remarcó,y lo contrapuso con la idea del Frente de Todos, "como decía Néstor: necesitamos 20 años de un modelo con estabilidad, con inclusión, donde toda la pobreza se pueda convertir en clase media". También subrayó que le "preocupan los discursos del odio que hay en un sector de la oposición"De Pedro retomó una iniciativa de la campaña e indicó que "si no cortamos, si no pasamos a un nunca más de los ciclos de megaendeudamiento y fuga lo más probable es que volvamos a repetir la historia".A su vez señaló que "cuanto más se discutan las propuestas de cara a la sociedad menos margen de maniobra tienen quienes entran a la política en defensa de ciertos grupos económicos" y que "la única forma en la que el 1% de la población puede manejar al 99% restante es a través de la resignación". "Si la gente no sabe para qué son los acuerdos, no sirven", aseguró.Para cerrar, el Ministro insistió en que "hay que decirle nunca más a estos ciclos de deuda que son los que generan pobreza estructural" y acotó "los que".