01.04.2022 / Internas

Valdés: "Tenemos que mostrar nuestras propuestas, no hablar de otros espacios o de Cristina"

El gobernador de Corrientes advirtió sobre la necesidad de discutir hacia adentro de Juntos por el Cambio y rechazó la idea de sumar a Milei, "no te podés juntar con quien no se quiere juntar o con quien no quiere construir". También puso en duda las mediciones del INDEC.