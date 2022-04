Dura crítica desde ATE a Alberto Fernández: A los sectores más concentrados no se les puede hablar desde el corazón

“Es una iniciativa muy importante y fundamental que se concrete ante este acuerdo con el FMI, de pagar una deuda que ha sido una estafa. Un acuerdo que se aprobó, pero con nuestro rechazo”, dijo el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado Nación, Hugo “Cachorro” Godoy, quien celebró las iniciativas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el bloque de senadores del Frente de Todos relativo al proyecto para que se pague la deuda con el Fondo con el dinero fugado durante el macrismo.

Y enfatizó:Por otra parte, manifestó sus inquietudes respecto de las acciones que se están desarrollando desde el Ejecutivo para paliar con la inflación. “El Gobierno, en su segunda mitad, necesita plantear algunos objetivos que le permitan salir de la postración a la mayoría de nuestro pueblo. No nos podemos conformar con índices que bajan y suben, como el de la pobreza. Veinte millones de argentinos están agarrados de las uñas ante una realidad que no le permite proyectarse al futuro”, sostuvo.Con críticas a Alberto Fernández, Godoy remarcó queagregó.A su entender, se deben tomar medidas “más firmes y decididas”. “Está claro que a los sectores más concentrados de la economía no se les puede hablar desde el corazón porque todos los días nos imponen el egoísmo de su ansia de enriquecimiento permanente”, expresó el titular de ATE Nación al mostrar distancia de las reuniones que está llevando el gobierno con diversos sectores de la CGT, la UIA y otros sectores empresariados.