Hugo Yasky dijo que el propio Presidente reconoce que "lo que se esta haciendo no es suficiente"

El dirigente sindical, Hugo Yasky habló acerca de los dichos del titular de la cartera de trabajo -Claudio Moroni- quien destacó que los salarios están ganando poder adquisitivo ya que crecen por encima del porcentaje de inflación, "no coincido con el ministro, porque tenemos algunos gremios que flotan por arriba de la inflación y después tenes una gran cantidad de trabajos que quedaron por debajo" y resaltó que "la urgencia es la distribución".En este sentido señaló que "lo que se esta haciendo no es suficiente, el propio presidente lo reconoce, hay que sentarse a pensar cuáles son las medidas" y planteó la necesidad de "que se impulse la constitución de una herramienta que para nosotros sería de importancia crucial, que es una empresa nacional productora de alimentos". "Al Presidente el otro día le escuché decir en una entrevista que nadie le había llevado un proyecto sobre eso, nosotros tenemos varios proyectos, por lo menos dos", aldvirtió.A su vez,Yasky, hizo alusión a los encuentros entre el gobierno, la UIA y la CGT, "supongo que se impone un criterio de selectividad que nos excluye" alertó y analizó, "entiendo que para los empresarios nuestra presencia puede ser molesta, por lo menos para esos empresarios". Recordó que en el último Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, "Moroni tenía la idea de que tenía que cerrarse en el 40%, finalmente cerró en el 45%, nosotros fuimos los que empujamos para eso"."Supongo que ese tipo de cuestiones no termina de cerrarle a las autoridades, o al ministro de Trabajo, tenemos ese nivel de participación" lanzó y dejó una crítica para Alberto Fernández, "en el Consejo del Salario anunció que iba a convocar a empresarios y a sindicalistas, finalmente esa convocatoria no llegó".Acerca de la carrera de precios y salarios, el secretario general de la CTA de los Trabajadores manifestó otra diferencia con Moroni, "le planteé al ministro la posibilidad de echar mano al recurso de un aumento general de salarios, que lo había hecho en su momento Néstor Kirchner" y aclaró, "la paritaria significa abrir canillas donde el volumen del chorro que sale depende de la capacidad de presión de los sindicatos, hay sindicatos que no tienen demasiada capacidad de presión"."Frente a un aumento de los precios como se está produciendo ahora, abrís distintas canillas no genera el mismo impacto que si vos de pronto abrís una compuerta para que la recomposición de los ingresos se dé en un tiempo más corto" ejemplificó y subrayó que "la urgencia es la distribución y mejorar la situación de los que tienen ingresos fijos, si no resolvemos esto, vamos a tener problemas frente a nuestro propio electorado".Yasky manifestó que Alberto lo señaló muy bien al decir, "cumplimos el objetivo de que creciera la economía, cumplimos el objetivo de que se generen más puestos de trabajo, no estamos cumpliendo el objetivo de la distribución" y acotó que "el otro día dijo que puede haber crecimiento sin distribución"Para cerrar, el líder gremial indicó, "yo creo que tendríamos que tratar de salir de la trampa de ese internismo que conspira contra nosotros mismos, conspira contra la posibilidad de que tengamos margen para resolver los problemas acuciantes de nuestro pueblo" y expresó que "la única manera de salir de eso sería generando acciones, medidas e iniciativas políticas que tuvieran un consenso". "Yo creo que hoy no alcanza solamente con la mesa chica, habría que construir alguna instancia que institucionalice la vida política del frente", concluyó.