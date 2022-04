Milei denunció que LN+ le hizo "una emboscada" y pidió la "desaparición" de los medios públicos

El diputado nacional por La Libertad Avanza hizo un recorrido de entrevistas ayer en el cual llamativamente embistió a un medio de comunicación privado ligado directamente a Mauricio Macri y también hizo una polémica amenaza de "desaparición" contra los medios públicos

adelantó que si llegara a ser electo "tienen que desaparecer" Télam, Radio Nacional y la TV Pública, mientras que privatizaría empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, AySA y el Correo Argentino

Por un lado, el economista estaba siendo entrevistado en vivo en La Nación +, la señal de TV del histórico diario que múltiples versiones ligan económicamente a, cuando, ante una propuesta de la conductora del ciclo denunció que le hicieron "una emboscada" al intentar modificar las condiciones pactadas para la realización de la nota.Fue cuando la periodista, cercana al macrismo, le propuso a Milei:. La respuesta del legislador libertario fue contundente:"Pero hay una mesa que quiere participar. Me pareció que era interesante sumar a las personas que están en la mesa", argumentó su propuesta la ex conductora de Telenoche.Milei le respondió con una fuerte denuncia.Luego, a través de sus redes sociales, continuó con la embestida contra el canal y, además, lo vinculó al sector político al que respondería. "... Hacen operaciones y emboscadas. Pactan un conjunto de condiciones y las cambian una vez que te has sentado y te vendieron en cámara. Supongo que ya reconocerán la metodología y su origen...", afirmó, acompañando el posteo con un video.Luego, en una entrevista con Radio Mitre, del Grupo Clarín, Milei confirmó que es "una decisión tomada" preseentarse como precandidato a presidente en las elecciones de 2023 yEn concreto, el diputado opositor planteó para ese escenario hipotético una reducción del Estado que incluiría la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, "que continuamente genera pérdidas", como también las de Aysa y Correo Argentino, y en materia de comunicación pública sostuvo que Télam, Radio Nacional y la TV Pública "tienen que desaparecer" porque "son medios de propaganda oficial", definió con poco sustento empírico y académico.La embestida de Milei contra los medios públicos motivó amplios repudios, entre los que estuvo, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que dijo que lo del diputado es "deplorable y repulsivo" y exhortó a que "la gente tenga memoria y sepa quién es".La iniciativa de cerrar los medios públicos también fue cuestionada por el, desde donde Agustín Lecchi la definió como "antidemocrática", al igual que desde el Congreso, espacio desde el que el diputado(Frente de Todos) advirtió que "anular voces no es el camino" y alertó que "con intolerancia no se genera transparencia ni mejor diálogo".También se expresó contra la idea de Milei el secretario general de La Fraternidad,, quien al referirse a la actividad periodística aseguró que "en cualquier país hay medios públicos y empresas privadas nacionales", mientras que la legisladora porteña(FdT) consideró que "no se puede debatir seriamente con Milei" ya que "grita soluciones mágicas que son impracticables" y "no tiene una sola propuesta para mejorar la vida de la gente".